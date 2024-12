Regione Liguria, oltre 180mila euro di consulenze per Maria Antonietta Cella e Flavio Di Muro

Genova. Due consulenze da oltre 91mila euro per altrettanti incarichi annuali a Maria Antonietta Cella, ex sindaca di Santo Stefano d’Aveto e candidata presidente della Regione alle ultime elezioni col Partito Popolare del Nord, e all’attuale sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, ex parlamentare della Lega. Le ha assegnate nei giorni scorsi con un decreto il direttore generale Nicola Giancarlo Poggi per l’attività della Suar, la stazione unica appaltante dell’ente. Di fatto si tratta dei primi incarichi affidati direttamente durante il governo della giunta Bucci, fatta eccezione per i quattro project manager della sanità pagati 63mila euro ciascuno per tre anni.

Per quanto riguarda Maria Antonietta Cella (che in un dibattito elettorale organizzato da Telenord aveva ricevuto attestazioni di stima da Bucci, apprezzamento subito ricambiato) la consulenza, secondo il testo del provvedimento, riguarda il “supporto alla costruzione delle strategie per lo sviluppo dell’entroterra con particolare attenzione ai temi di viabilità, trasporti, valorizzazione dei parchi e ripopolamento, orientamento ai piccoli comuni dell’entroterra per l’appoggio alla Regione Liguria per l’espletamento delle procedure di gara”.

Flavio Di Muro, invece, è stato individuato sulla base della necessità di “individuare una figura professionale in grado di svolgere attività a favore della Suar nel supporto alla gestione dei rapporti tra la Regione Liguria e il Governo, con particolare focus sull’autonomia differenziata, la gestione delle società controllate e la disciplina degli appalti pubblici”. Già capo della segreteria di Edoardo Rixi al ministero dei Trasporti, è stato uno dei primi firmatari del patto dei sindaci lanciato da Bucci in campagna elettorale.

Entrambi i contratti di consulenza durano 23 mesi (fatta salva l’ipotesi di risoluzione dell’incarico dopo un anno) e prevedono un compenso lordo omnicomprensivo di 91.220,30 euro per un totale di oltre 182mila euro. La copertura finanziaria, spalmata sulle annualità 2025 e 2026, arriva dai fondi statali iscritti a bilancio “per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi”.