Regali di Natale per lui e per lei: idee e come risparmiare

È di nuovo tempo di fare i regali di Natale e quest’anno vuoi trovare qualcosa di speciale per la tua lei o il tuo lui? Per aiutarti a scegliere un dono particolare per la tua dolce metà, abbiamo raccolto tante idee regalo e alcuni consigli utili per spendere meno.

Quali regali di Natale fare per gli uomini che hanno tutto?

Se l’ansia (o stress) da regalo si sta già impadronendo di te, non disperare: trovare qualcosa di nuovo da donare non è una missione impossibile. Nemmeno se si tratta del tuo lui e ti sembra che non ci sia proprio modo di stupirlo con ciò che puoi mettere sotto l’albero.

La prima tappa del tuo percorso alla ricerca del dono per il tuo uomo è più vicina di quanto pensi: l’immancabile cassetto delle calze. Dai un rapido sguardo a quello che contiene: con un po’ di fortuna, ti suggerirà il primo spunto su qualcosa di utile da impacchettare per questo Natale 2024. Dai calzini fantasiosi e leggeri a quelli un po’ più caldi e confortevoli, potresti aver già trovato uno dei più utili regali di Natale per gli uomini che (almeno dal loro punto di vista) hanno tutto. Nel caso in cui questo spunto per fare il tuo prossimo dono ti avesse già messo sulla buona strada, c’è un’altra buona notizia per te: puoi unire l’utile al dilettevole. In questo periodo dell’anno, puoi trovare delle promozioni su biancheria intima, grazie alle quali puoi anche ottimizzare il budget dei regali.

Se il tuo lui ha già in mente i buoni propositi per il prossimo anno, e tra questi c’è anche quello di rimettersi in forma dopo i pranzi e le cene che ci attendono in questo momento dell’anno, puoi puntare sull’immancabile abbigliamento tecnico per la corsa o lo sport. Con questo dono, gli darai un ulteriore incentivo per mantenere la promessa e cominciare il 2025 col giusto slancio.

Se con queste prime proposte hai già trovato l’assist perfetto per il tuo shopping natalizio, sappi che puoi anche risparmiare qualche euro sfruttando uno di questi codici sconto, che puoi riscattare durante i tuoi acquisti dei regali di Natale. In caso contrario, ti suggeriamo di non perderti le idee originali che abbiamo selezionato per te nei prossimi paragrafi.

I regali natalizi particolari per lei: come puoi stupirla con un dono

Se la ricerca di un dono speciale per la tua dolce metà ti sta mettendo un po’ in difficoltà, non ti preoccupare: abbiamo qualche idea per rendere unico anche il Natale 2024 della tua lei.

La prima proposta che ti suggeriamo di valutare è perfetta se la tua compagna di vita adora prendersi il suo tempo per dedicarsi al rituale di bellezza: una maschera per il viso a led. Si tratta di un vero e proprio must per tutte le donne che desiderano curare il proprio aspetto, rendendo un po’ meno visibili i segni del tempo. La lampada a led è infatti suggerita nel caso in cui si voglia stimolare la produzione dell’elastina e la serotonina. Questo accessorio offre un supporto anche quando si tratta di contrastare l’acne e, infine, aiuta a migliorare il colorito del volto.

Sempre restando nell’ambito beauty, un’altra proposta interessante per fare un bel regalo alla tua lei è l’acquisto di uno speciale lip oil (letteralmente olio per le labbra). Ad esempio, per il Natale 2024, Nyx propone una particolare versione di lip oil ispirata ad un vero classico cinematografico del periodo: un set dedicato a «Mamma ho perso l’aereo».

Se la tua compagna di vita ama in modo particolare la saga di Harry Potter, e magari colleziona pure le bacchette magiche, puoi pensare di regalarle uno speciale espositore sul quale i magici oggetti potranno fare bella mostra di sé.

L’ultimo tra i regali di Natale un po’ particolari per lei che ti proponiamo è un bel set per le amanti delle miscele ricercate di tisane o di tè, perfetto per gustare queste bevande durante le lunghe e fredde serate invernali. È sicuramente il dono perfetto per tutte le compagne di vita che adorano l’atmosfera cozy e i momenti di relax nell’atmosfera tranquilla di casa.

I migliori regali di Natale originali per l’uomo e la donna

Se tra tutte le proposte viste finora non avessi ancora trovato quella ideale per fare dei regali di Natale originali, dovresti prenderti un attimo di tempo per considerare questi nuovi spunti.

La prima idea regalo è perfetta per gli amanti dell’entertainment vintage: ci riferiamo ai mini arcade che stanno tornando prepotentemente di moda. Se il tuo lui (o la tua lei) ricordasse con un po’ di nostalgia le ore trascorse in sala giochi, tra i videogame che spopolavano a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, questo è sicuramente il suo regalo ideale per il Natale 2024.

La prossima proposta è perfetta per compagne (e compagni) di vita che si dimenticano di bere l’acqua: stiamo parlando della borraccia motivazionale, un oggetto cult che puoi trovare declinato in tantissime (simpatiche e coloratissime) versioni. Si tratta di un dono col quale puoi ricordare alla persona più importante della tua vita di idratarsi su tutto l’arco della giornata.

L’ultima idea per fare un regalo di Natale originale per il tuo fidanzato (o la tua fidanzata) è ideale per chi fatica a tenere a bada l’ansia: un bel blocco da colorare per dedicarsi all’art therapy.

Alcune di queste proposte è possibile trovarle online spendendo veramente poco, ad esempio puoi provare ad acquistarli con i codici sconto fino al 20% di Yoox, per regalare al tuo lui o la tua lei qualcosa di originale.

Anche in questo caso, hai l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i temi: puoi scegliere tra le piante, gli animali, i paesaggi e tanto altro.

I regali di Natale per lui e lei costosi ed eleganti

Le prossime proposte sono perfette per fare dei regali di Natale un po’ più costosi per lui e lei.

La prima idea è un bel kit Lego a tema natalizio, come per esempio quello che si ispira all’intramontabile successo di «Mamma ho perso l’aereo». Con quasi 4’000 pezzi, si tratta di un mega regalo per gli amanti delle costruzioni realizzate coi famosi mattoncini colorati.

Il prossimo oggetto è invece un must per gli amanti della musica dal sapore vintage: stiamo parlando dei giradischi che possiamo trovare anche declinati nelle più moderne versioni con supporto USB. Complice anche il ritorno sulla scena del vinile, si tratta di un dono perfetto per ascoltare grandi classici o per assaporare gli album più recenti disponibili su questo supporto audio.

Se ami donare oggetti e suppellettili dallo stile ricercato, dovresti dare un’occhiata alle lampade di design e, in modo particolare, a quelle che sono impreziosite dai filamenti di colori e forme particolari. Sono regali che non passano inosservati, soprattutto perché danno quel tocco di personalità in più alle nostre case.

Per stupire la tua lei con uno dei più eleganti regali di Natale, infine, puoi andare sul sicuro scegliendo uno dei migliori accessori, tra borsette, cinture e portafogli del suo brand preferito. Con questo dono, la aiuterai a trovare nuovi e preziosi abbinamenti per creare degli outfit impeccabili da sfoggiare in ogni occasione.