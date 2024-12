Recco, torna il “Confeugo”: mugugni e musica in piazza Nicoloso

Recco. Piazza Nicoloso ospiterà anche quest’anno la cerimonia del Confeugo, organizzata dal Comune di Recco, sabato 7 dicembre, aperta dalla musica di Infinity Recco.

La manifestazione proseguirà alle ore 15.30 con la sfilata della Filarmonica Gioacchino Rossini, dal santuario di Nostra Signora del Suffragio fino alla piazza del Comune. Il momento culminante, alle ore 16, sarà la sistemazione del fascio d’alloro nel braciere, a cui verrà appiccato il fuoco, seguito dall’accensione delle luci dell’albero natalizio, dono del Comune di Ponte di Legno, alle ore 17. Dopo le formule di rito, l’araldo declamerà al Sindaco i consueti mugugni dei cittadini, i problemi insoluti della città con l’augurio che ne venga tenuto conto.

“L’antica tradizione ci ricorda l’importanza delle nostre radici – dice il sindaco Carlo Gandolfo – il Confeugo è un’occasione per ascoltare le voci dei cittadini e per celebrare insieme l’inizio delle festività natalizie. L’auspicio è che si possa ripetere la fiamma diritta che rappresenterà un buon auspicio per il 2025. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento e invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di allegria”.