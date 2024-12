Recco, in centro arriva il nuovo bagno pubblico automatizzato

Recco. Il nuovo bagno pubblico automatizzato di ultima generazione sarà installato in città, al posto della vecchia toilette demolita da tempo, tra via Fiume e il marciapiede della stessa strada, di fronte il parcheggio pubblico di largo Giovanni XXIII. Dotato di numerose funzioni tecnologicamente avanzate, il progetto dell’ufficio tecnico del Comune ha ricevuto il via libera dalla giunta. La nuova struttura offrirà un servizio essenziale alla cittadinanza e ai turisti, migliorando allo stesso tempo lo spazio urbano.

L’intervento prevede l’installazione di un servizio igienico pubblico prefabbricato e autopulente, scelto per le sue eccellenti prestazioni di pulizia e igienizzazione, con un investimento complessivo di 70mila euro. “La nuova struttura, che andrà a sostituire il vecchio fabbricato a uso bagno pubblico ormai antiquato, sarà accessibile anche a persone con disabilità – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – si tratta di un servizio essenziale per cittadini e turisti, indispensabile per il decoro urbano, che abbiamo migliorato con un nuovo modello che garantisce, tra l’altro, un’efficace igienizzazione.”

Tra le principali caratteristiche della nuova struttura: un sistema di controllo remoto, un fasciatoio ergonomico in acciaio inox antibatterico, un dispositivo di pagamento con carte e app, e adesivi con istruzioni in braille.