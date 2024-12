Rapporti internazionali, l’incontro tra il vicesindaco Piciocchi e il ministro per gli affari esteri dell’Ecuador Sommerfeld

Genova. Oggi, il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi ha ricevuto nell’ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi, Gabriella Sommerfeld, ministro degli Affari esteri dell’Ecuador, a Genova per l’inaugurazione del servizio della delegazione dell’Agenzia Nazionale de Transito, omologa alla motorizzazione civile italiana, che da oggi al 14 dicembre, dalle 8 alle 20, rinnoverà le patenti di guida presso la sede consolare.

“La comunità ecuadoriana nella nostra città ha una presenza e un ruolo importante – ha dichiarato il vicesindaco Piciocchi – Genova ha la comunità maggiore a livello nazionale, motivo di orgoglio per tante persone, in particolare giovani, che scelgono la nostra città per vivere e lavorare in molti ambiti. Durante il colloquio di oggi è emersa la disponibilità ad avviare iniziative che rafforzino il legame con la comunità ecuadoriana, anche in termini di integrazione, attraverso un gemellaggio tra Genova e una città dell’Ecuador e avviare collaborazioni in termini turistici».

Il ministro Sommerfeld è stata accompagnata dal console generale dell’Ecuador a Genova Oscar Izquierdo.