Rapallo, successo per la seconda edizione del Trofeo Stelle di Natale di nuoto artistico

Rapallo. Centotrenta atlete in gara; quattro società coinvolte; tanto impegno e tanta passione. Questi gli ingredienti della 2ª edizione del Trofeo Stelle di Natale andato in scena sabato 14 dicembre scorso nella piscina del Poggiolino. Si tratta della prima gara stagionale organizzata dalla società Rapallo Nuoto per il settore nuoto artistico propaganda ligure.

L’evento come detto ha visto la partecipazione di circa 130 atlete, dalle più piccole, di appena 5 anni, fino alla categoria assoluta, con atlete maggiorenni. Quattro le società protagoniste della competizione: Rapallo, Lavagna, Camogli e Bogliasco.

«Il trofeo è stato un’importante occasione di confronto con altre realtà del territorio – dichiara una delle allenatrici della Rapallo Nuoto, Olimpia Benvenuto -. I risultati sono stati più che positivi: in tutte le categorie e modalità di esercizi, le atlete della Rapallo Nuoto sono riuscite a centrare l’obiettivo dei primi posti, dimostrando la qualità del lavoro svolto finora».

La soddisfazione dello staff gialloblu è palpabile: le ragazze hanno saputo nuotare con maggiore precisione rispetto agli ultimi allenamenti, confermando i progressi ottenuti e dando un’ottima impressione sia dal punto di vista tecnico che organizzativo.

Un risultato che rappresenta una conferma per la Rapallo Nuoto al suo terzo anno di attività nel nuoto artistico e già ad alti livelli.

«Un grazie a tutta la società Rapallo Nuoto per aver reso possibile l’evento, a Federica, la dirigente che con il suo supporto dietro le quinte ha fatto la differenza, a Milena, la speaker della manifestazione, alle addette ai conteggi e ai tre giudici che hanno collaborato con grande disponibilità» conclude soddisfatta Benvenuto.

Il Trofeo Stelle di Natale ha rappresentato non solo un successo sportivo, ma anche una grande festa del nuoto artistico ligure che sempre di più a casa anche al Poggiolino.

Di seguito i risultati della Rapallo Nuoto sezione Nuoto Artistico:

Prime Squadra babysincro

Prime squadra es C

Quarta solo es C

Prima solo es B

Seconda solo es A

Prime Squadra es A

Prime combinato es A

Prima solo categoria ragazze

Prime duo categoria ragazze

Prime combinato ragazze

Le atlete della Rapallo NUoto: Adele Trotta, Greta Battistini, Sofia Crovetto, Vittoria Mantesso, Franca Rosina, Amalia Stasi, Anita Tarantino, Vittoria Allegretti, Isabel Ingolotti, Eloyse Danaj, Ada Audullaj, Giulia Tiragallo, Layla Meki, Martina Cardinale, Teresa Costa, Camilla Tarantino, Giada Figari, Emma Baiocco, Giulia Cuomo, Rose Ingolotti, Beatrice Roncone, Giulia Vaccarezza, Penelope Canessa, Greta Tiragallo, Ludovica Graffigna, Anna Scalia, Anna Costanzo, Era Zemblaku, Gaia Brissolese, Greta Carfagno, Ilaria Romagnolo, Marta Gariti, Nicole Canepa, Sveva Giordano, Margherita Baricchi, Marta Ardito, Virginia Canessa, Sofia Ratto, Elena Rosellini, Roselda Shaha, Claudia Fiorini.