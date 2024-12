Automobilista si schianta contro il garage della Croce Bianca: una soccorritrice ferita

Genova. Una soccorritrice della Croce Bianca Rapallese è rimasta ferita dopo che un automobilista ha perso il controllo della macchina ed è andato a sbattere contro la saracinesca del garage della pubblica assistenza, in piazzale Cile, a Rapallo.

È successo martedì mattina. Stando a quanto riferito dalla direzione della Croce, l’auto era guidata da una persona anziana che non è riuscita a mantenere il controllo della vettura per motivi ancora da accertare. L’automobilista non è rimasto ferito, ma nel garage al momento dell’urto erano presenti due soccorritrici che sono state urtate dal portellone, piegato verso l’interno.

Una delle due è rimasta ferita ed è stata trasferita in ambulanza in codice verde all’ospedale di Lavagna, da dove è poi stata dimessa con 30 giorni di prognosi. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.