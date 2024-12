Motociclista schiacciato tra due auto in piazza Solari, è grave

Genova. Grave incidente questa mattina, lunedì 16 dicembre, intorno alle 8 in piazza Solari, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova.

Un ragazzo di circa 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto schiacciato tra due auto mentre era sulla sella del suo scooter.

Il conducente della moto ha urtato l’auto che lo precedeva, ed è stato a sua volra tamponato una seconda vettura.

Sul posto l’automedica e l’ambulanza e personale della “Nuova Volontari del Soccorso” di San Fruttuoso. Il ragazzo è stato stabilizzato e portato, in codice rosso, all’ospedale San Martino.

Piazza Solari è stata chiusa al traffico per i soccorsi alle altre persone coinvolte nell’incidente. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica.

In ospedale anche un’altra persona ferita, ma in modo non grave.

(foto Pietro De Miceli)