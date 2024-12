Raccolta rifiuti in porto, verso la proroga del servizio a Geam fino a fine febbraio

Genova. Il servizio di raccolta rifiuti e igiene ambientale nel porto di Genova fornito da Geam potrebbe proseguire fino al 28 febbraio 2025.

Questo è quanto è emerso da un incontro avvenuto presso la sede dell’Autorità portuale, alla quale erano presenti i rappresentanti sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti e RSA Geam. Il commissario straordinario di Autorità Portuale ha fatto sapere che, a oggi, non si è ancora verificata l’aggiudicazione della procedura di gara e che, pertanto, la proposta di proroga dei titoli concessori sarà portata al Comitato di gestione, previsto per lunedì prossimo, 23 dicembre.

Il commissario straordinario ha evidenziato che saranno portate avanti le attività amministrative e procedurali previste dalla legge e che verrà tenuto in considerazione quanto detto dal vicesindaco facente funzioni sindaco riguardo alla presenza, sulle aree oggetto di gara, di un eco compattatore di AMIU.

«Il nostro obiettivo principale rimane quello del mantenimento occupazionale, ma intanto accogliamo positivamente la proposta di prorogare la concessione – dice l’assessore al Lavoro e ai Rapporti sindacali Mario Mascia -. Questa proposta verrà portata in Comitato di gestione lunedì, pertanto l’incontro previsto per quella data, salve richieste in senso contrario, sono orientato a mantenerlo proprio per vagliare le decisioni che saranno prese e presidiare i diritti dei lavoratori insieme coi loro rappresentanti sindacali. Continueremo a monitorare attentamente la vertenza in attesa di novità».

«La questione legata a Geam è molto seria – dice il consigliere delegato proprio alla Gestione delle criticità relative alla richiesta di sospensiva avanzata dall’Autorità portuale in assegnazione della gara alla società subentrante Davide Falteri – sotto molti punti di vista, in primis quello occupazionale. Come amministrazione rinnoviamo il nostro impegno affinché questa situazione si risolva nella maniera migliore, come dimostrato dalle due nuove deleghe che mi sono state affidate e che riguardano proprio la gestione di Geam e che ho accettato con enorme senso di responsabilità. Mi sono speso in prima persona per il raggiungimento di questo primo risultato, e confermo che porterò avanti le istanze dei lavoratori della Geam con la serietà e l’attenzione che meritano».