Quattro pedoni e un cinghiale investiti in pochi minuti: mattinata di emergenze per il traffico genovese

Genova. Mattinata davvero complicata per la viabilità genovese e per la sicurezza stradale, con quattro incidenti avvenuti in pochi minuti in varie parti della città e che hanno visto coinvolti pedoni, automobili e cinghiali.

In via Assarotti alle 7,30 è stata investita una donna mentre attraversava la strada. L’auto l’ha centrata in pieno, sbalzandola sull’asfalto e procurandole un trauma cranico. Soccorsa sul posto dai medici del 118, la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso del San Martino. Immediate le ripercussioni sul traffico con forti rallentamenti in tutta la zona tra Castelletto e Corvetto: sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

Negli stessi minuti, a Sampierdarena, una ragazza di circa 12 anni veniva investita in via Dino Col: anche in questo caso la dinamica dell’episodio è ancora da chiarire, ma la piccola è stata trasportata al pronto soccorso del Gaslini in codice giallo a seguito dei traumi subiti.

Ma la mattinata era appena iniziata: pochi minuti dopo l’incidente di Sampierdarena, alla centrale del 118 è arrivata una nuova richiesta di soccorso per un doppio investimento a Pegli, dove due pedoni sono stati investiti in piazza Ponchielli, venendo poi trasportati in codice giallo ai pronto soccorso del villa Scassi e di Voltri.

Ma non solo: emergenza anche in corso Europa dove all’altezza di San Martino un esemplare di cinghiale è stato investito da un mezzo in trnasito. Secondo le prime informazioni – la dinamica sarebbe ancora da accertare – l’animale sarebbe morto mentre non si registrano feriti tra gli umani. La carcassa dell’ungulato sarebbe rimasta in mezzo alla strada, creando fortissimi disagi per la viabilità soprattutto in direzione del centro cittadino.