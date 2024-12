Quartieri in Giunta, oggi la seduta a Cornigliano: sul tavolo i futuro di Villa Serra e dell’area di Villa Bombrini”

Genova. Il futuro di villa Serra e delle aree di Villa Bombrini, sistemazione della viabilità, decoro, commercio, servizi, gestione dei giardini Melis, sicurezza e riqualificazione del parco di valletta rio San Pietro. Sono tra le tematiche affrontate durante la terza seduta di “Quartieri in giunta”, che oggi si è svolta a Cornigliano. Dopo la riunione per l’approvazione dei provvedimenti, al centro civico Cornigliano di viale Narisano, alla presenza della presidente del Municipio Medio Ponente Cristina Pozzi e degli assessori municipali Maurizio Amorfini, Teresa Lapolla ed Enrico Valli, la giunta comunale ha incontrato le associazioni del quartiere.

“Abbiamo avuto un confronto molto significativo con rete associativa del territorio – ha dichiarato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – molti i temi emersi a cui vogliamo dare soluzioni rapide, a partire dalla gestione di via Cornigliano, su cui l’amministrazione ha fatto un grande investimento: bisogna lavorare perché diventi il fiore all’occhiello del quartiere, superando alcune criticità che sussistono”. Il presidente di Società per Cornigliano Paolo Fanghella ha, inoltre, illustrato i progetti di prossima partenza e quelli futuri per il quartiere. «A gennaio partiranno i lavori per la sistemazione di via Massena con la nuova rotonda e a febbraio inizierà l’intervento di sistemazione idrogeologica di valletta rio San Pietro, un parco dalle enormi potenzialità che vogliamo riaprire alla città, pensando a una vocazione sportiva» ha commentato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi. Sempre in tema di sport, ma non solo, è stato illustrato il progetto di società per Cornigliano del PalaBombrini nelle aree di villa Bombrini, che ospiterà un edificio polivalente con funzione principale dedicata all’atletica leggera e gli studios cinematografici.

“Su Villa Serra, che ha un significato molto profondo per Cornigliano e i corniglianesi, oggi in giunta abbiamo deciso che sarà aperta una manifestazione di interesse – ha annunciato il facente funzioni sindaco Piciocchi – La cittadinanza chiede da molto tempo l’utilizzo degli spazi dei piani superiori che dovevano ospitare il Museo dell’acciaio: senza rinunciare al progetto del Museo e all’adesione del Comune alla Fondazione del Museo dell’acciaio, abbiamo deciso di fare un avviso pubblico per l’utilizzo dei locali a uso associativo. Villa Serra è stata interessata da un restyling sulla facciata, ma ha necessità di essere utilizzata e ospitare associazioni che la rendano viva, anche negli spazi esterni». Durante l’incontro con associazioni e comitati è stato anche affrontato il tema delle aree ex Ilva. C’è un dibattito in corso sul futuro delle aree e sono emerse forti preoccupazioni sulla possibile realizzazione di un forno elettrico su cui i corniglianesi hanno manifestato chiara contrarietà – ha spiegato Piciocchi – Ne abbiamo preso atto, sono tante le componenti con cui dobbiamo interloquire, ma su un elemento non possiamo regredire: il criterio della tutela ambientale è al primo posto della nostra agenda”.

Dopo la riunione nel centro civico, sono stati effettuati incontri e sopralluoghi nell’ex mercato di Cornigliano, alla sede dell’associazione dei Lucani a Villa Serra, alla valletta rio San Pietro, alla Croce Bianca, alla sede Auser, associazione Alzheimer e Civ.