Genova. Quando si vota a Genova per le comunali? Il mistero sembra finalmente essere risolto e a mettere (forse) la parola fine al balletto di date è stato direttamente il ministero dell’Interno.

I genovesi saranno ordinariamente chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco tra aprile e giugno 2025, come previsto dalla normativa vigente. L’agenzia Dire, questa mattina, lo conferma sulla base di fonti del Viminale.

Nei giorni scorsi, in ambienti di centrodestra, si era fatta largo l’ipotesi di accorpare Genova ai Comuni che avrebbero dovuto rinnovare la propria amministrazione nell’autunno 2025 o del 2026 (a seguito dello spostamento delle elezioni per Covid nel 2020 e 2021) e che, secondo quanto messo nero su bianco da una recente circolare dello stesso ministero dell’Interno, lo faranno nella primavera successiva.

Quando si vota a Genova? Piciocchi reggente solo pochi mesi

A meno di clamorosi provvedimenti del Parlamento, però, sembra poco percorribile una reggenza prolungata per oltre un anno da parte del vicesindaco Pietro Piciocchi.

Ipotesi che aveva subito fatto scattare l’allarme nel centrosinistra, con il segretario provinciale del Pd, Simone D’Angelo, che gridava al “colpo di mano”.

Il ministero – riporta la Dire – precisa che “il caso di Genova”, ovvero la necessità di andare a votare per sopraggiunta incompatibilità del sindaco eletto con il Comune che viene temporaneamente retto dal vicesindaco, “è ordinario” e non ha nulla a che fare con la circolare degli ultimi giorni, di conseguenza “non c’è alcuna ipotesi di slittamento delle elezioni al 2026 e si voterà regolarmente nella finestra prevista dalle norme vigenti, tra aprile e giugno 2025“.

L’unica deroga prevista al voto primaverile, infatti, è quella per i Comuni sciolti per mafia, ma non si tratta del caso del capoluogo ligure. La reggenza di Piciocchi, dopo la decadenza di Marco Bucci diventato nel frattempo presidente della Regione Liguria, durerà dunque solo una manciata di mesi. Il centrodestra dovrà, ora, decidere in fretta se sarà lui l’uomo su cui compattarsi in campagna elettorale, designato dallo stesso Bucci come suo erede.

I tempi, tornati nuovamente stretti, farebbero propendere per questa ipotesi, ma già da settimane si rincorrono voci che vedrebbero non tutti i partiti dell’attuale maggioranza convinti che il vicesindaco sia la persona giusta per recuperare i consensi persi dal centrodestra in città, come dimostrato dalle ultime elezioni regionali.

E uno dei nomi che ricorre, come spesso accaduto alla vigilia di elezioni in Liguria negli ultimi tempi, è quello della deputata di Noi Moderati, Ilaria Cavo.

Nel frattempo in casa del centrosinistra non si dormono sonni molto più tranquilli: anche qui ci sarà la necessità di trovare un nome in breve tempo ma – se le primarie di coalizione sembrano ormai ipotesi ben più che remota – il campo progressista non ha di fatto ancora iniziato a ragionare collegialmente né sul nome né sui contorni della coalizione per le prossime comunali.