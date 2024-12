Pubblica amministrazione digitale, Comune di Genova in testa alla classifica italiana

Genova. Nonostante la qualità della vita a Genova sia ancora in calo, il bicchiere mezzo pieno arriva dalla implementazione digitale della pubblica amministrazione: il Comune di Genova, infatti, primeggia nell’annuale classifica del Sole 24 Ore che misura la qualità della vita nelle province italiane. Nel capoluogo ligure attività amministrativa, siti web istituzionali, servizi online e su piattaforme nazionali raggiungono l’eccellente punteggio di 87 su una media globale che si attesta a 68.

“Sin dal nostro insediamento abbiamo considerato prioritario lo sviluppo della digitalizzazione. Quindi il riconoscimento ottenuto dal Sole 24 Ore non può che riempirci d’orgoglio confermandoci che abbiamo intrapreso la strada giusta e stimolandoci a proseguire con sempre più impegno un lavoro virtuoso a beneficio dei cittadini e della nostra Amministrazione. Questo è un risultato che premia la Direzione e il nostro personale a cui vanno i miei ringraziamenti per la professionalità e la dedizione dimostrata anche su questi obiettivi – dichiara Marta Brusoni, assessore a Digitalizzazione, Smart City, Intelligenza Artificiale, Servizi Civici e Personale del Comune di Genova -. La digitalizzazione dei servizi pubblici rende i processi più accessibili e trasparenti per i cittadini rappresentando un elemento chiave per lo sviluppo economico, sociale e culturale”

“Siamo consapevoli che il percorso verso una digitalizzazione sempre più efficiente pone sfide importanti – conclude Brusoni – fra queste la riduzione del divario digitale per formare le persone ad utilizzare le nuove tecnologie e studiare soluzioni per alzare ancora di più il livello di protezione dei dati. Tuttavia, ritengo che nel mondo contemporaneo il progresso digitale rappresenti non solo un’opzione ma, soprattutto, una necessità per affrontare al meglio le future opportunità che attendono la nostra società”.