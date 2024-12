Carenza di personale negli asili, prosegue la protesta dei genitori “agitati”: “Scuola di diritti non di privilegi”

Genova. “Lo scorso martedì 26 novembre con una delegazione di genitori abbiamo portato l’appello firmato da oltre 1000 persone in Consiglio Comunale. Da subito abbiamo riscontrato l’atteggiamento ostile della giunta nei confronti del dissenso: i messi comunali, su ordine del Presidente Cassibba, hanno provato ad allontanarci dalla sala alludendo a fantomatici punti del regolamento che vietano la presenza di minori durante lo svolgimento del Consiglio. Ovviamente la nostra opposizione è stata ferma e solo a quel punto abbiamo ritenuto opportuno mostrare un piccolo striscione per evitare di esser cacciati nell’indifferenza più totale”.

Con queste parole inizia la nota stampa inviata in questi giorni dal gruppo informale di genitori di bambini che frequentano asili e scuole dell’infanzia di Genova e che in queste settimane sono stati al centro di una intensa campagna di protesta contro i disservizi decretati dalla mancanza di personale scolastico. Dopo la raccolta firme e dopo la spettacolare azione di protesta davanti alla sede del municipio di via Garibaldi, il gruppo ha portato la propria rabbia anche all’interno del Consiglio comunale.

“Dopo una non facile trattativa, abbiamo ottenuto un incontro con l’assessora Brusoni. Tale incontro ha evidenziato la scarsa attenzione alle problematiche della fascia 0-6 e la consueta prassi di trattare i cittadini come poveri imbecilli da ammansire – si legge nella nota stampa – Le nostre interlocutrici hanno snocciolato buoni propositi e intenzioni mai sostenute da prove o dati. Tanto che alla richiesta di un semplice dato sul budget per il servizio scolastico 2025, già esistente, non sono state in grado, o non hanno voluto, fornire una cifra certa, rimandando al 6 dicembre”.

“Ancora una volta il Comune ha dimostrato di non avere, e di non voler avere, soluzioni concrete ai problemi che da anni sono presenti nei suddetti servizi. Nella scala di priorità dell’amministrazione gli interessi di bambini, genitori ed insegnanti non sono evidentemente ai primi posti. Lo sono invece ulteriori rafforzamenti dell’organico della polizia locale e della, ormai grottesca, organizzazione di eventi, volta a creare l’immagine di una città vetrina più abitabile dai turisti che dai nostri bambini – continua la nota – Addirittura, interventi dovuti come la parziale ristrutturazione di alcune scuole grazie ai fondi del PNRR sono stati presentati come gentili concessioni da parte dell’amministrazione pubblica, che testuali parole avrebbe anche potuto non partecipare ai bandi…. ancora una volta dobbiamo ringraziare l’amministrazione per aver svolto il lavoro che gli compete per dovere”

“Sorvolando sulle accuse di strumentalizzare i bambini ricevute dall’assessora Brusoni, che denotano la pochezza politica ed umana della stessa, usciamo da quella sala consigliare ancora più consapevoli che le nostre legittime rivendicazioni debbano essere imposte a questa amministrazione continuando ad esprimerle nelle più svariate e colorate forme di protesta. Noi non molliamo. In attesa di vedere cosa uscirà dai tavoli di incontro tra Comune e O.O.S.S. noi restiamo agitati! Parteciperemo agli scioperi generali del 29 novembre e del 13 dicembre a fianco della lotta delle nostre maestre, per una città di diritti e non di privilegi”.