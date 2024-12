Pronto soccorso, Sanna (Pd): “Condizioni di lavoro e tempi d’attesa inaccettabili, la giunta cosa fa?”

Genova. “I tempi di attesa delle persone che si recano al Pronto soccorso sono sempre più lunghi e inaccettabili. Se il sistema regge è solo grazie all’abnegazione e ai salti mortali di medici, infermieri e operatori sanitari. Manca personale, gli spazi non sono adeguati e la rete territoriale che fa da filtro è sempre più assottigliata a causa dei mancati interventi da parte del governo di centrodestra in questi nove anni”.

Così il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, Armando Sanna, sulla situazione nei pronto soccorso cittadini.

“Oggi assistiamo a un numero crescente di accessi impropri perché i cittadini non trovano risposte sul territorio, i medici di base sono sempre di meno, interi territori, soprattutto nell’entroterra sono scoperti e manca il turn over – aggiunge Sanna – e la Giunta Bucci cosa sta facendo per questo? Dove sono i progetti per l’assunzione di nuovo personale? Nicolò rimanda il problema all’avvio delle case di comunità di cui non abbiamo certezza sui tempi, ma si può ancora aspettare? No, non si può. Ho presentato un’interrogazione nel prossimo consiglio regionale in cui chiederò alla Giunta di elencare i prossimi passi per evitare che i pronto soccorso lavorino sempre in affanno e affinché i cittadini trovino le risposte adeguate alle loro esigenze di cura”.

“Durante le feste, poi, andrò personalmente negli ospedali per portare i miei auguri al personale e verificare con i miei occhi lo stato dei Pronto soccorso nella nostra regione”, conclude.