Progetto StarTappe, un centro di prossimità e l’officina della cura in Valbisagno

Genova. Il progetto StarTappe è arrivato anche in Valbisagno, a Molassana, in Piazza Unità d’Italia 4-5, con il centro di prossimità (per servizi di matching tra domanda e offerta di lavoro) e l’Officina della Cura, per i servizi che si occupano a vario titolo di beni pubblici.

Giovedì mattina sono state inaugurate le nuove sedi dall’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Genova, Lorenza Rosso, e di Manuel Sericano, responsabile di progetto per la rete del Terzo Settore e direttore di Agorà Coop., oltre ai diversi partner.

In due anni e mezzo, il progetto StartTappe ha creato un modello replicato in diverse parti della città per occuparsi di inclusione socio-lavorativa e cura del territorio: “È un progetto di cui vado davvero molto fiera – ha detto Rosso – Lo sforzo comune ha permesso alla rete territoriale degli enti del Terzo Settore di intercettare quelli che sono i reali bisogni delle persone, incrociando le professionalità e i talenti individuali con le richieste delle imprese, facendo formazione mirata con percorsi personalizzati”.

“Un bell’esempio di collaborazione proficua tra enti – aggiunge l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola – Garantiamo locali al Comune di Genova e agli enti del terzo settore per un progetto importante che ha nell’inclusione lavorativa il suo principale scopo. Come Regione Liguria, da tempo, siamo al lavoro su questa tematica e attraverso le risorse del Fondo sociale europeo abbiamo finanziato diversi bandi appositi. Tra questi ricordo Abilità al Plurale, ma anche i maggiordomi di quartiere e i custodi sociali”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Maurizio Uremassi, presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, e da Angelo Guidi, presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno, mentre Manuel Sericano, responsabile di progetto per la rete del Terzo Settore e direttore di Agorà Coop, ha ricordato che “il modello StartTappe prosegue nelle sue azioni di prossimità arrivando anche in Val Bisagno mettendosi al servizio dei cittadini e contribuendo alla cura dei beni pubblici. Siamo soddisfatti per gli ottimi risultati del progetto che, la mattina di lunedì 9 dicembre, condivideremo a Palazzo Ducale con la cittadinanza”.

Cosa sono i centri di prossimità

I centri di prossimità sono contenitori di servizi e attività che hanno lo scopo di favorire l’inclusione lavorativa e sociale. Attraverso percorsi di cittadinanza attiva e presa in carico del bene comune, le persone impiegate possono intraprendere percorsi di crescita e consapevolezza su potenzialità, attitudini e ruolo sociale. I destinatari dei servizi sono tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Genova. I centri si occupano dei seguenti servizi:

primo orientamento

incontro domanda-offerta di lavoro

sostegno all’autoimprenditoria

valorizzazione competenze

attivazione di tirocini

Orari 9-13 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì; Tel. 340.2588435; e-mail: starttappebisagno@agoracoop.it

Indirizzo: Piazza Unità d’Italia 4, Molassana

Che cos’è l’Officina della Cura

L’Officina della Cura è l’ufficio delle squadre di persone in percorsi di inclusione socio-lavorativa, che curano il territorio in termini di piccola manutenzione e decoro, offrendo servizi concreti per cittadini, residenti e turisti che vivono e transitano nel Centro Storico, oltre a tutti coloro che si muovono in maniera sostenibile. Tra i vari servizi si ricordano:

Deposito bagagli

Bike park diurni

Aiuto per piccoli trasporti

Ritiro e consegna pacchi

Manutenzioni leggere

Servizi per turisti / piccole realtà ricettive locali

Informazioni sul territorio

Oltre al presidio locale e all’offerta servizi per il territorio, le Officine creano occasioni di inclusione lavorativa e borse lavoro, garantendo un percorso continuativo e concreto alle persone interessate e un affiancamento dell’esperienza attraverso percorsi di cittadinanza attiva e presa in carico del bene comune. Le persone impiegate possano intraprendere percorsi di crescita e consapevolezza su potenzialità, attitudini e ruolo sociale.

Orari 9-13 dal lunedì al venerdì; Tel. 3455583676; e-mail: officinacuravalbis@agoracoop.it

Indirizzo: Piazza Unità d’Italia 5, Molassana