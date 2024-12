Il principe Pallavicino dona 350mila euro al Gaslini, al charity a Genova anche Gigi D’Alessio

Genova. Ieri sera, palazzo della Borsa, ha avuto luogo la cena di gala del principe Domenico Antonio Pallavicino a favore dell’istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la sua fondazione Gaslininsieme.

Momento culminante della serata la donazione di 350mila euro da parte del nobile per la realizzazione delle cinque sale parto fisiologico comprensive delle isole neonatali e dei quattro punti per assistenza neonatale intensiva e specifica, dedicati all’assistenza e alla stabilizzazione dei neonati appena nati, in caso di problematiche e patologie, che saranno all’interno del blocco operatorio del nuovo padiglione zero dell’istituto Giannina Gaslini di Genova.

Madrina e conduttrice della serata Matilde Brandi, mentre l’ospite d’eccezione è stato Gigi d’Alessio.

Hanno partecipato alla cena charity oltre 100 persone: tra i volti noti, oltre a molti nobili cittadini e non solo, l’assessora regionale Simona Ferro, gli assessori comunali Lorenza Rosso e Sergio Gambino, il deputato Roberto Bagnasco, l’ex senatore Sandro Biasotti, l’onorevole Ilaria Cavo, il presidente di Palazzo Ducale Beppe Costa, il presidente della Porto Antico Mauro Ferrando, l’editore di Telenord Massimiliano Monti, il procuratore del principe Pallavicino Claudio Senzioni, Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme ETS, l’infettivologo Matteo Bassetti, il presidente di Europam Mario Costantini, l’armatrice Alessandra Grimaldi, l’amministratore unico PH facility Anna Giuntini, il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla e la storica dell’arte Anna Orlando.

Obiettivo della serata la presentazione del progetto del Nuovo Gaslini e la necessità di sostenere i suoi piccoli degenti. “Il progetto del Nuovo Gaslini prevede la riorganizzazione dell’intero Istituto al fine di creare un ospedale all’avanguardia, attraverso la costruzione del padiglione zero”, la realizzazione del nuovo polo tecnologico e la ristrutturazione dei padiglioni esistenti – ha spiegato Renato Botti, direttore generale dell’istituto Giannina Gaslini-. Il nuovo polo di ricerca, cura e formazione, all’avanguardia a livello globale, rappresenterà un Ircss pediatrico di riferimento per la salute di tutti i bambini in Italia e nel mondo e sarà in grado di confrontarsi e dialogare con le strutture leader a livello internazionale”.

Insieme con la prolusione del principe Domenico Antonio Pallavicino, per spiegare l’importanza del nuovo padiglione nascite e le diverse fasi di realizzazione, si sono succeduti gli interventi di Edoardo Garrone, presidente del Gaslini e di Gaslininsieme, di Renato Botti, direttore generale dell’istituto e di Carla Sibilla, vicepresidente della fondazione Gerolamo Gaslini.

“È un piacere festeggiare una scelta che mi sta molto a cuore: la mia donazione destinata a una realtà importante come le nascita del nuovo ospedale Gaslini di Genova per la costruzione di una struttura capace di porre in primo piano il bambino con la sua famiglia”, ha dichiarato il principe Domenico Antonio Pallavicino al momento della donazione.