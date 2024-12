Genova. Si avvicina una perturbazione che interesserà la Liguria tra giovedì e venerdì con vento forte ed alcune precipitazioni. Deciso miglioramento ed attenuazione del vento sabato. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 19 dicembre

Avvisi

Vento forte di libeccio sul Golfo in serata.

Cielo e fenomeni

Sul settore centro-orientale cielo molto nuvoloso con rischio di rovesci più probabili da Genova verso levante e con massimi effetti nelle aree interne. Fenomeni più probabili nel pomeriggio e nella prima parte della sera. A ponente cielo nuvoloso, ma con basso rischio di pioggia a parte qualche piovasco su Arenzanese, Varazzino ed estremo imperiese.

Venti

Da moderati a localmente forti da sud-ovest, in rotazione a nord sul settore centro-occidentale costiero in tarda serata.

Mari

Molto mosso, localmente agitato in serata al largo

Temperature

Pressoché stazionarie o in lieve calo le massime. Sulla costa minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 13 e 15 gradi. Nell’interno minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 9 e 13 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 20 dicembre

Avvisi

Vento molto forte da nord specie al mattino.

Cielo e fenomeni

Al mattino nubi irregolari con piovaschi o fugaci rovesci sul settore centro-orientale. Probabili brevi nevicate oltre i 600-700 metri in Appennino. Nel pomeriggio deciso miglioramento fino ad avere cielo sereno quasi ovunque in serata.

Venti

Burrasca da nord al mattino, in lenta attenuazione nel pomeriggio.

Mari

Stirato sotto costa, agitato al largo per onda incrociata.

Temperature

In diminuzione.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 21 dicembre

Tempo soleggiato a parte il transito di velature a metà giornata senza conseguenze. Venti deboli e temperature massime in aumento.