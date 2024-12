Genova. La goccia fredda posizionata tra Adriatico e Balcani, responsabile del calo termico e della neve a quote medio-basse al centro-sud, si allontanerà gradualmente verso la Grecia, ma ancora per la giornata di domenica favorirà correnti settentrionali sulla nostra regione. Invece, all’inizio della prossima settimana si assisterà ad una rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, accompagnate da un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni. Previsioni meteo Genova e Liguria per domenica 1 dicembre Avvisi

raffiche di vento fino a forte tra Genova e Capo Mele.

Cielo e fenomeni

Tra notte e mattino della nuvolosità bassa interesserà i versanti padani centro-occidentali; invece, sul resto della regione i cieli si presenteranno pressoché sereni. Dalle ore centrali, e fino al termine della giornata, soleggiato sull’intera regione, da segnalare solamente il passaggio di qualche sottile velatura.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi/forti tra Genova e Capo Mele.

Mari

Stirato o poco mosso sotto-costa, fino a mosso sul Golfo.

Temperature

Minime in calo, specie nelle zone interne. Massime in generale aumento. Sulla costa minime tra 5 e 12 gradi, massime tra 13 e 18 gradi. Nell’interno minime tra -5 e 4 gradi, massime tra 8 e 13 gradi. Previsioni meteo Genova e Liguria per lunedì 2 dicembre

Avvisi

Nessuno

Cielo e fenomeni

Giornata stabile ed in prevalenza soleggiata, ma caratterizzata dal transito di velature. Verso sera estese stratificazioni medio-alte sull’intero territorio regionale.

Venti

Tra notte e mattino deboli o moderati da nord, poi generale rotazione dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso

Temperature

Stazionarie od in lieve aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo Genova e Liguria per martedì 3 dicembre

Tra notte e mattino cieli nuvolosi, fino a molto nuvolosi a levante. Nelle ore centrali del giorno qualche piovasco interesserà lo spezzino, mentre sono attese ampie schiarite su imperiese, savonese e a seguire anche sul genovesato. Temperature minime in aumento, massime in calo a levante. Seguire i prossimi aggiornamenti