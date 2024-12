Sulla Liguria arriva la “primavera di fine anno”: tanto sole e temperature fino a 18 gradi

Genova. Dimenticate il freddo, la neve, l’aria pungente e tutto ciò che nell’immaginario comune è legato al clima natalizio. Gli ultimi giorni dell’anno in Liguria avranno un sapore tutt’altro che invernale. Merito del famigerato anticiclone e dell’alta pressione che continuerà a insistere sull’Europa centrale, regalando giornate molto gradevoli fino a San Silvestro: a quel punto lo scenario cambierà di nuovo, ma comunque in un contesto di temperature miti.

“Rimarremo con cielo sereno e limpido per diversi giorni, almeno fino a domenica, senza nessun tipo di disturbo – spiega Federico Cassola del centro meteo Arpal -. L’unico fattore saliente è il vento forte con raffiche di burrasca, in attenuazione già a partire da oggi pomeriggio. Rimarrà comunque un regime di venti settentrionali con attenuazione a Natale e una possibile nuova intensificazione nella serata di Santo Stefano”.

La ventilazione da nord, contrariamente a quanto accade tipicamente in altre giornate invernali, non porterà il gelo ma contribuirà anzi al rialzo delle temperature. È il famoso effetto Föhn o favonio: l’aria umida che scende dalla Pianura Padana, risalendo le catene montuose, diventa più secca e si raffredda, per poi riscaldarsi in fase di discesa a causa della compressione. “Per questo in riviera avremo temperature massime particolarmente miti per la stagione, anche 17-18 gradi localmente, mentre nelle zone più esposte ai valichi appenninici avremo qualche grado in meno”, aggiunge l’esperto di Arpal. Il cielo sereno favorisce tuttavia l’escursione termica, quindi nelle prime ore di mattino un po’ di freddo si farà sentire.

La primavera di fine anno non potrà durare per sempre. “La tendenza a lungo termine – prosegue Cassola – vede una progressiva attenuazione del campo anticiclonico che tenderà a portare il massimo di pressione a sud della Liguria, richiamando correnti meridionali nei bassi strati. Dal 30-31 dicembre, a cavallo con Capodanno, vedremo un cambio di regime con addensamenti e nubi basse“.

Insomma, a San Silvestro rivedremo la cara vecchia maccaia che tradizionalmente visita la nostra regione nei giorni di Natale, indotta dalla circolazione anticiclonica che spesso caratterizza il Mediterraneo in questo periodo. Quest’anno sarà solo in ritardo di una settimana. Per ora non si parla di precipitazioni, quindi le feste in piazza dovrebbero essere al sicuro. A causa della copertura nuvolosa le temperature scenderanno di qualche grado e in compenso saliranno le minime: in ogni caso non saremo al gelo.