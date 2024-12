Genova. La formazione di un minimo depressionario sull’Alto Tirreno nella nottata favorirà un repentino aumento della nuvolosità già a partire dalla nottata sul centro-levante. A partire dalla mattinata saranno possibili piogge deboli o al più moderate tra Spezzino e Tigullio Orientale, a riprese intermittenti e in esaurimento serale.

Tempo più asciutto sul centro-ponente, ove sussisteranno velature o cieli poco nuvolosi su Imperiese e Savonese centro-Occidentale e nuvolosità più bassa e serrata progressivamente verso il Genovesato Orientale. Cieli sereni o velati sui versanti padani centro-occidentali per l’intero periodo.

L’afflusso di aria più fredda in quota, proveniente dal Nord Europa, causerà un lieve abbassamento delle temperature sul Nord-Ovest Italiano; Il tutto in un contesto prevalentemente asciutto e dominato da correnti dai quadranti settentrionali. Breve parentesi perturbata sul Levante Ligure nella giornata di Martedì.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Ponente della regione con rinforzi serali sugli sbocchi vallivi del Savonese. Deboli o moderati da Sud-Est sullo Spezzino

Mari: Stirati sotto costa a Ponente e poco mossi a Levante in mattinata. Rinforzo serale con mari mossi o molto mossi sui settori Centro-Orientali del Mar Ligure

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi a Levante. In diminuzione nei valori massimi a Ponente. In generale calo in quota.

Costa: Min: +8/+14°C – Max: +11/+16°C

Interno: Min: -3°C/+7°C – Max: +5/+13°C