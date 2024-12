Genova. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì’ 20 dicembre, tra la notte e il mattino vento molto forte dai quadranti settentrionali, con raffiche oltre i 100km/h agli sbocchi vallivi del Savonese, Genovesato e Tigullio. Raffiche di In calo nel corso della giornata

Nella notte ancora precipitazioni sparse in particolare sul Levante della regione ed Imperiese, in rapido miglioramento nel corso della mattinata. Nevicate sull’Appennino di Levante sopra i 6-700m di quota. Nel pomeriggio cieli prevalentemente soleggiati su tutta la regione, con possibilità di qualche velatura sparsa o nube passeggere nell’interno .

Venti: Tra la notte e il mattino vento molto forte con raffiche oltre i 100km/h agli sbocchi vallivi del Savonese, Genovesato e Tigullio. In calo nel corso della giornata.

Mari: In mattinata stirato sotto costa sul settore centrale, mosso altrove; da molto mosso ad agitato al largo.

Temperature: In generale calo sia nei valori minimi (in serata) che in quelli massimi.

Costa: Min: +6°C/+11°C – Max: +11°C/+15°C

Interno: Min: -3°C/+4°C – Max: +5°C/+12°C