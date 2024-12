Genova. Nuvolosità bassa già a partire dalle prime ore del mattino sul settore centro-orientale della regione in estensione pomeridiana a Spezzino e Savonese senza fenomeni di rilievo. Nel corso della serata saranno possibili deboli piovaschi intermittenti localizzati su Genovesato e Tigullio. Tempo più asciutto sul settore occidentale ove sussisteranno velature e nuvolosità medio-alta a partire dalla tarda mattinata in rapido incremento entro sera.

L’indebolimento dell’alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale farà sii che le correnti miti e settentrionali del week-end siano sostituite da un flusso umido meridionale sulla nostra regione. Copertura nuvolosa crescente a partire dalla giornata di martedì con piovaschi via a via più frequenti sul settore centro-orientale Ligure nella seconda parte di settimana.

Venti: deboli o moderati da Sud-Ovest su Imperiese e Savonese Occidentale , variabili ciclonici sul Savonese. Deboli o moderati da Sud/Sud-Est sul centro-levante

Mari: mossi al mattino con rapida crescita fino a molto mossi nel pomeriggio con onda significativa di 2-2.5 MT. da Sud-Ovest e periodo di 5-6 secondi

Temperature: In aumento le minime su tutta la regione. In diminuzione i valori massimi sui settori costieri centro-orientali, in aumento invece le massime in quota.

Costa: Min: +7°C/+13°C – Max: +12°C/+18°C

Interno: Min: -1°C/+7°C – Max: +6°C/+13°C