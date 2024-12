Alla scoperta dei presepi di Struppa a bordo dell’Azenetto

Genova. Civ Il Girasole di Struppa, in collaborazione con Confesercenti e Associazione Gau e con il sostegno dello sportello Civ del Comune di Genova, organizza per lunedì 30 dicembre il giro dei presepi di Struppa a bordo del tram elettrico Azenetto.

L’appuntamento è per lunedì a partire dalle 9: saranno organizzati quattro turni di visita da 12 persone ciascuno, compatibilmente con la capienza del tram, in partenza rispettivamente alle ore 9 e alle 9:25 da piazza Suppini, a Prato, e alle 9:15 e 9:30 dalla piazza del mercato di Doria.

Il tour è gratuito e contempla anche alcuni tratti a piedi, necessari a raggiungere i quattro presepi allestiti all’oratorio Sant’Alberto di San Siro, alla parrocchia di San Martino, il presepe diffuso lungo il cammino dell’Acquedotto storico e quello sul Rio Torbido. I posti sono limitati ed è dunque necessaria la prenotazione telefonando allo 010.8567581, oppure via mail a civilgirasolestruppa@gmail.com.

Il Passaporto dei presepi continua sino al 2 febbraio

Prosegue, intanto, l’iniziativa di Comune e Arcidiocesi del Passaporto dei presepi, due veri e propri percorsi alla scoperta dei presepi più rappresentativi della tradizione natalizia genovese che si è aperto il 30 novembre e si conclude il 2 febbraio: ad ogni presepe visitato corrisponde un timbro sul passaporto che può essere ritirato nelle sedi dei presepi.

Una sorta di cammino di Santiago fatto tra creuze e chiese di Genova alla scoperta dei presepi cittadini. Si terrà poi una giornata di chiusura della manifestazione, domenica 16 febbraio, a Palazzo Ducale: saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti, i riconoscimenti per i primi 30 classificati e premi speciali per i primi classificati under 14, per chi avrà partecipato a più presepi viventi e per chi avrà partecipato ad ambedue i percorsi.

“Sulla scia della grande partecipazione ed apprezzamento dello scorso anno, siamo alla seconda edizione delPassaporto dei presepi, un’iniziativa che conferma il grande lavoro iniziato sul tema della valorizzazione del patrimonio presepiale della nostra città – commenta l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – Quest’anno il passaporto raddoppia i percorsi con 74 presepi aderenti: un vero e proprio viaggio tra le meraviglie della tradizione natalizia genovese, che racconta storie di arte e devozione, dai classici, ai meccanizzati, ai viventi, attraversando anche le nostre vallate e coinvolgendo comuni limitrofi. Tutto ciò testimonia come la cultura del presepe sia molto forte, e a tutti coloro che negli anni l’hanno tramandata e custodita va il nostro grazie”.

In continuità con il presepe allestito a Palazzo Tursi, domani, domenica 29 dicembre dalle ore 15.30, il circolo culturale Le vie del sale, in collaborazione con il Comune, organizza un Presepe Vivente all’interno dell’oratorio di San Filippo Neri, con abiti ispirati alle statuine nel Maragliano, la scena presepiale introdotta da una voce narrante e l’esibizione del coro Double Trust Choir