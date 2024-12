“Presepi nel tempo”, la mostra itinerante che unisce la storia degli orologi da torre e la magia del presepe

Genova. Ha inaugurato la vigilia di Natale la mostra itinerante “Presepi nel tempo“, connubio tra la storia degli orologi da torre e la magia del presepe.

La mostra è allestita nelle teche adiacenti alla chiese di Uscio, Terrile e Calcinara, in cui sono realizzati artistici presepi opera di Ennio Lagomarsino e Pierino Lagomarsino.

Come ha spiegato Luigi Vinelli, presidente del comitato Museo diffuso dell’Orologio da Torre di Uscio, si tratta della prima iniziativa organizzata dal comitato da quando, nell’ottobre scorso, è stato inaugurato il Museo diffuso dell’Orologio da Torre di Uscio: “Tra i prossimi impegni – conferma – adoperarsi affinché la Valle del Tempo, Avegno, Recco e Uscio, sia protagonista con iniziative sinergiche nell’anno del Giubileo”.

All’inaugurazione, insieme ai componenti del comitato, sono intervenuti il consigliere regionale Giovanni Boitano, l’assessore del Comune di Recco Davide Malerba e il consigliere comunale di Uscio Riccardo Grozio. In occasione del primo giorno è stato organizzato un tour cui ha partecipato anche don Guido Salluard, parroco di Calcinara e Terrile.

“Presepi nel tempo” partecipa alla 37esima edizione del concorso Presepi in Fontanabuona. I presepi si possono visitare tutti i giorni nell’arco delle 24 ore, si consiglia quando non è ancora calata la notte, sino a domenica 12 gennaio. Una buona occasione per visitare Uscio e le caratteristiche frazioni di Calcinara e Terrile.