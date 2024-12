Presepi a Genova e provincia: alcuni eventi per vivere la magia del Natale

Genova. Quale attività natalizia è più azzeccata se non immergersi nell’atmosfera delle feste andando a visitare i più famosi presepi di Genova e provincia? Come spiega anche Franco Bambi, presidente dell’A Compagna, “quella di vedere vari presepi nel periodo prenatalizio è sempre stata una tradizione antica che si è mantenuta fino ai giorni nostri”. Qui di seguito, ecco alcuni dei più celebri presepi da visitare.

Bargagli

Fino al 2 febbraio ci si potrà immergere nella magia del natale nel cuore del bosco di Viganego. Si potrà passeggiare su piccoli sentieri e ammirare la tradizionale scena della natività in uno stile tutto ligure tra casette in pietra, mulini e frantoi che richiamano lo stile originale delle vecchie costruzioni locali.

Busalla

Venerdì 27 dicembre sarà possibile passare una giornata alla scoperta dei presepi di Busalla. La partenza sarà dalla chiesa di San Giorgio di Sarissola alle 15:00 e l’evento si concluderà alla cappelletta della Madonna della Guardia dove si potrà gustare pandolce e cioccolata calda.

Campo Ligure

Fino a febbraio, nell’oratorio seicentesco della Confraternita Morte e Orazione di Campo Ligure, ci si potrà immergere nella vita del ‘900 ammirando il presepe meccanizzato: 110 statuine intagliate che rimandano agli antichi mestieri di quel tempo e che circondano la tradizionale scena della natività.

Ceranesi

Fino al 3 febbraio, a Ceranesi si terrà la terza edizione de “La Valle dei Presepi”: un magico evento itinerante che farà scoprire a grandi e piccini vari presepi del territorio. Tra questi, anche il Presepio di Geo, un’installazione artistica con riproduzioni di elementi naturali, dai fiumi all’alternanza giorno-notte, fino a tipici particolari liguri come panifici in miniatura con banconi ricoperti di focaccia.

Chiavari

Dopo diversi anni di sospensione, sabato 28 dicembre, la città di Chiavari farà rivivere la sua tradizione del Presepe Vivente. L’evento inizierà alle 14:45 presso la Chiesa parrocchiale di Campodonico – Nostra Signora della Pace – e proseguirà nella chiesa di San Bernardo, che verrà raggiunta attraverso un sentiero per poter ammirare la Natività. Per i più piccoli non mancherà la possibilità di partecipare a laboratori, mentre tutti gli altri presenti potranno dare il proprio contributo per scrivere insieme un Manifesto della speranza. Al termine del presepe vivente, sarà possibile assaggiare prodotti tipici come polenta, vin brulè e testaieu.

Pentema

Fino al 6 gennaio ci si potrà immergere nella magia del Natale, visitando il celebre Presepe di Pentema. Grazie ai pastori e altre figure a grandezza naturale con abiti, accessori e ambientazioni che ricordano quelle antiche, sembrerà di aver fatto un passo indietro nel tempo per passare una giornata in allegria imparando usi e costumi di un’epoca antica.

San Colombano Certenoli

Nel “Casone dello Stecca” – un vecchio edificio rurale adibito a stalla e a fienile si potrà ammirare situato tra il Passo di Romaggi ed il Monte Mignano – si potrà ammirare il presepe con figure intagliate dal maestro Franco Casoni di Chiavari. Il presepe aprirà al pubblico da sabato 22 dicembre dalle 15:00 alle 17:00. Martedì 24 dicembre, dopo la messa delle 18:30 nel Casone dello Stecca, il gruppo alpini di San Colombano Certenoli offrirà ai presenti una bevanda calda. Le successive date d’apertura del presepe saranno il giorno di Natale, il 26 e il 28 dicembre e il 6 gennaio dalle 15:00 alle 17:00.

Genova

Anche la città di Genova ospiterà diversi presepi per immergersi nell’atmosfera natalizia. Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna il Passaporto dei presepi, l’iniziativa organizzata dall’assessorato alle Tradizioni cittadine del Comune e dall’arcidiocesi. Quest’anno saranno 74 i presepi che partecipano all’iniziativa e sono stati divisi in due percorsi: quello dei Re Magi e quello della Stella Cometa. In più, in questa seconda edizione, faranno parte del Passaporto anche 8 presepi viventi.

Boccadasse

Fino al 2 febbraio il borgo marinaro genovese incanterà i visitatori con giochi di luci e un presepe alternativo allestito su un gozzo, tipica barca ormeggiata in piazza Nettuno.

Molo

Domenica 22 dicembre, dalle 15:00 il quartiere del Molo si animerà col presepe vivente “Alla ricerca del Tesoro: Gesù”, a cura della Parrocchia di San Marco al Molo e della Pro Loco Centro Antico. Dalle 16 alle 18 gli illustratori culturali accompagneranno i visitatori attraverso il percorso – vico Palla, vico Vele e vico Bottai – che si concluderà presso la Parrocchia di San Marco al Molo.

Granarolo

Domenica 22 dicembre dalle 14:30, sarà possibile immergersi nell’atmosfera natalizia ammirando il presepe vivente di Granarolo, a cura dei volontari residenti.

Prè

Domenica 29 dicembre dalle 15.30 presso l’Oratorio di San Filippo Neri – Via Lomellini 10 – si terrà la rappresentazione del presepe vivente del Circolo culturale La via del Sale, con annessa la voce narrante descrittiva della natività.