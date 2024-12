Premio Perico, la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche premia Alberto Diaspro

La consegna del premio si terra ,artedì 17 dicembre alle ore 18.15 presso la sede Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Palazzo Ducale, cortile minore, primo piano.



Alberto Diaspro tratterà del percorso della ricerca scientifica tra aspettative, speranze e i segni del passato. Un percorso lungo il quale la fiducia “aleatoria” della speranza e la “concretezza” dell‘aspettativa si mescolano con la mediazione dell‘intelligenza, naturale o artificiale che sia. Le intelligenze future sono quelle di Hedy Lamarr e Rosalind Franklin, quelle che ci permettono di costruire il sapere e di realizzare dispositivi “intelligenti” capaci di farci sviluppare un pensiero nuovo. È intelligenza futura quella di una transizione di fase che fa diventare liquido un tumore solido, che sblocca un ingorgo o che permette di realizzare un perfetto Negroni sfidando la complessità con semplicità. La pila di Volta sarebbe solo un dispositivo elettrico se Maxwell non avesse scritto le equazioni delle onde elettromagnetiche, la relazione spazio tempo cara ad Einstein sarebbe rimasta al palo senza le geometrie non euclidee e ChatGPT potrebbe trasformarsi in un bellissimo pappagallo dalle penne colorate se non si svilupperà una nuova matematica. Intelligenza futura è il “punctum” della speranza, oltre ogni ragionevole aspettativa. Faremo un percorso tra umani e umanoidi, tra studi scientifici e scoperte nell‘idea che Il risultato non è il punto d‘arrivo ma il momento per iniziare una nuova sfida.

Alberto Diaspro. Professore Ordinario di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell‘Università di Genova e direttore di ricerca all‘IIT, è responsabile scientifico di finanziamenti di ricerca nell‘ambito del progetto Infrastrutture del PNRR Next Generation EU, “SeeLife”, e nei progetti relativi al PNRR CN3, Iniziativa RNA, e Tecnologie quantistiche, NQSTI. Ha oltre 400 articoli e 20 mila citazioni su riviste internazionali. Si occupa di nanoscopia ottica e biofisica alla nanoscala con particolare interesse nell‘oncologia molecolare. Ha ricevuto l‘Emily M. Gray Award dalla Biophysical Society e il premio per la comunicazione scientifica della SIF. Ha ricevuto il premio internazionale “Gregorio Weber Award” per l‘eccellenza in studi riguardanti la fluorescenza. Nel 2020 ha pubblicato Quello che gli occhi non vedono con Hoepli, un racconto appassionato di ricerca e microscopia. Nel 2024 ha ricevuto l‘onorificenza di Cavaliere dell‘Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” e il Premio “Enrico Fermi” per la Fisica della SIF “per gli originali contributi allo sviluppo e all’applicazione della microscopia ottica e il cruciale impatto sulla biofisica cellulare e molecolare”. Nel 2024 ha ricevuto il Premio Speciale Sant‘Eligio dall‘Associazione Gioiellieri di Genova per l‘attività e divulgazione scientifica.