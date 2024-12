Precarietà a Genova e in Liguria, giovedì 19 il dibattito di Potere al Popolo

Genova. Potere al Popolo organizza Giovedì 19 dicembre alle ore 17.30 all’aula Vik del Music for Peace il dibattito: Futuro senza giovani, giovani senza futuro, la precarietà in Liguria, cause e soluzioni. Precarietà ed insicurezza lavorativa, dalla ricerca accademica ai servizi, un modello di lavoro che opprime milioni di italiani e italiane.

Dai precari del CNR in mobilitazione permanente per chiedere sicurezza economica e la fine del precariato nel massimo ente di ricerca pubblico italiano ai lavoratori di Poste Italiane, dalla sanità alla scuola, milioni di lavoratori e lavoratrici del pubblico, spesso giovani, vivono l’insicurezza lavorativa ed economica lavorando per lo Stato.

In Liguria, a questi lavoratori si affiancano migliaia di precari del settore privato, dai servizi turistici al terziario, bassi salari e contratti a breve termine sono la regola per chi deve vivere per lavorare.

Dalla reinternalizzazione con conseguente stabilizzazione di interi settori pubblici oggi in mano ai privati al salario minimo a 10 euro l’ora, indicizzato all’inflazione, dalle ipotesi di riforma fiscale che permetterebbero la sicurezza economica anche per le partite Iva, sono numerose le proposte che spiegheremo per invertire la rotta e dare risposte economiche e sociali strutturali insieme ai lavoratori di Precari Uniti del CNR, sindacalisti CGIL di Poste Italiane e di USB SLANG, lavoratori e lavoratrici del settore privato e pubblico.