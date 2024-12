Portofino, l’Hotel Kulm comprato dal colosso dell’immobiliare dell’extra lusso Akno

Genova. Il Gruppo AKNO, realtà internazionale che opera nei settori del mercato immobiliare ed edilizio da oltre 50 anni, annuncia la riuscita acquisizione dell’iconico Hotel Portofino Kulm, splendido esempio di architettura Liberty di inizio Novecento, inaugurato nella primavera del 1906 e situato sul Monte di Portofino.

È già in corso lo sviluppo di un piano d’investimento importante di riqualificazione per ridare vita al celebre complesso e ripristinare i fasti del passato. La nuova proprietà ha l’obiettivo di mantenere e preservare l’inestimabile patrimonio storico e artistico degli edifici che costituiscono il complesso dell’Hotel Portofino Kulm, che nel 2025 festeggerà i suoi 120 anni dalla fondazione.

La proprietà immobiliare in oggetto è costituita da un complesso di edifici con destinazione turistico-ricettiva e residenziale, disseminati lungo una strada privata che dalla strada statale Aurelia raggiunge l’apice del promontorio della collina, da cui è possibile ammirare fantastici panorami sul golfo del Tigullio e su quello di Genova.

Il complesso alberghiero Portofino Kulm rappresenta un importante tassello della storia turistica della Liguria e del Mediterraneo, che vide fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo la realizzazione di numerosi grandi alberghi di livello internazionale. Già nel 1908 l’Hotel Portofino Kulm era meta ambita e apprezzata di innumerevoli ospiti illustri, punto d’incontro abituale dell’aristocrazia europea e punto di riferimento per un turismo elitario. Re, principi, capi di governo, ministri italiani e stranieri hanno privilegiato l’Hotel Portofino Kulm come luogo d’incontro riservato e confortevole. Lo hanno amato personalità del mondo dello spettacolo, della scienza e della cultura: la Regina Madre Margherita di Savoia, Giacomo Puccini, Guglielmo Marconi, Gabriele D’Annunzio, Nietzsche e Rosa Luxemburg solo per citarne alcuni.

L’acquisizione rappresenta un momento importante nell’ottica di una ristrutturazione del prestigioso Hotel riportandolo ai massimi livelli della Hotellerie di lusso, per renderlo nuovamente uno degli hotel di maggiore pregio del Mediterraneo.

La posizione mozzafiato sul Monte di Portofino, un promontorio lussureggiante di macchia mediterranea situato tra Camogli e Portofino, completa il quadro naturale di incommensurabile bellezza in cui il complesso Kulm è collocato.

Con l’acquisizione dell’Hotel Portofino Kulm, AKNO Group conferma la propria vocazione all’investimento e allo sviluppo dell’immobiliare non solo in una logica industriale ma anche in ambito turistico ricettivo e rappresenta una scelta importante per ridare alla Liguria e al turismo internazionale di altissimo livello una meta pregna di un ricco patrimonio architettonico e naturalistico e di un fascino irresistibile.