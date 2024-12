“Assalto” al Porto Antico, traffico paralizzato in zona. Code anche in autostrada

Genova. “Cosa succede in zona Porto Antico? Siamo fermi da ore dal parcheggio”. È solo uno dei commenti che, nel tardo pomeriggio di venerdì, sono stati postati sui social da persone che si sono ritrovate completamente bloccate nel traffico appunto nella zona del Porto Antico.

Anche la polizia locale, intorno alle 17, ha diffuso un alert in cui informava della presenza di code in via al varco Quadrio, in uscita, per traffico intenso: non risulta incidenti in zona, ma in queste giornate festive in cui moltissime persone sono ancora in ferie una delle mete preferite è diventata, appunto, il Porto Antico, con conseguente congestione dei parcheggi e delle strade che lo circondano. Al ‘calderone’ festivo si sommano poi gli spostamenti del venerdì per chi si mette in viaggio per un fine settimana lungo che culminerà con i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno.

Al caos cittadino, con ripercussioni anche sulla sopraelevata e in zona Foce, si aggiunge poi quello in autostrada. Poco prima delle 18 si registravano code per traffico intenso tra i caselli di Genova Aeroporto e il bivio con la A7, in direzione Genova, e sulla A7 tra i caselli di Bolzaneto e Busalla per lavori. Resta inoltre chiuso il casello in uscita di Nervi, e chi proviene da Livorno è quindi costretto a uscire a Recco o a Genova Est.