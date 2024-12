Porto Antico, tenta di rubare una bici elettrica: inseguito da un guardiano e bloccato nei vicoli

Genova. Ha tentato di rubare una bicicletta elettrica, ma è stato inseguito da un guardiano e infine bloccato dai poliziotti. È successo questa notte tra il Porto Antico e il centro storico.

Erano circa le 2.30 quando l’uomo, un 57enne genovese, stava cercando di forzare il lucchetto del mezzo a due ruote. A notare la scena c’era però il guardiano del gabbiotto del parcheggio. Quando si è avvicinato, il ladro gli ha spruzzato in faccia spray urticante.

Il guardiano non si è dato per vinto e lo ha inseguito sino in via della Maddalena consentendo così agli agenti, intervenuti subito in suo soccorso, di bloccare il fuggitivo.

Il 57enne, trovato in possesso di due cacciaviti, di una chiave inglese, di un tronchese lungo 58 centimetri e della bomboletta spray usata durante la fuga, è stato denunciato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di armi e grimaldelli atti allo scasso.

Nella corso della serata, personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, insieme al Reparto prevenzione crimine e alle Unità cinofile antidroga, ha effettuato un controllo straordinario nel cuore dei vicoli. Durante il servizio è stata monitorata tutta la zona del centro storico da via San Lorenzo passando per la zona dei macelli di Soziglia con particolare attenzione a via della Maddalena, via San Luca, piazza delle Vigne, piazza Banchi e Orefici, zone più volte segnalate dai cittadini quale ritrovo di gruppi dediti alla commissione di vari reati.

Durante l’attività il cane Leone ha rinvenuto in vico del Campanile delle Vigne, nascosto in un tubo, un involucro contenente circa 15 grammi di hashish.