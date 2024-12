‘Pop Corni’, a Cornigliano nasce un nuovo centro di aggregazione per i ragazzi: “Vogliamo capirli e aiutarli”

Genova. Nasce un nuovo spazio dedicato ai giovani, alla socialità e all’inclusione a Cornigliano. Si chiama “Pop Corni”, ed è stato inaugurato mercoledì 17 dicembre in via Tonale 45, negli spazi del “Circoletto”.

Il progetto è realizzato dall’equipe di educativa territoriale del Servizio Educativo Adulti (SEA) del Comune di Genova –ATS 36- in collaborazione con la parrocchia di San Giacomo, il Centro Servizi Famiglie e gli educatori di quartiere di Cornigliano. Il centro è dedicato a giovani adulti over 18, e sono stati propri i ragazzi del quartiere a idearlo e organizzarlo insieme agli educatori e operatori Sea, che hanno voluto cimentarsi nella sfida di creare un luogo di riferimento e aggregazione nel quartiere.

Lo spazio, spiegano le associazioni e gli educatori, ha l’obiettivo di comprendere meglio le dinamiche sociali che caratterizzano la comunità di Cornigliano e provare a rispondere in modo efficace ai bisogni dei giovani adulti che vi risiedono. Una finalità dell’equipe educativa è anche attuare percorsi di orientamento verso percorsi formativi e personali volti all’autonomia, alla crescita personale e alla salute.

Un aspetto fondamentale dell’intervento è la valorizzazione delle reti territoriali. L’equipe promuove la collaborazione con le associazioni di quartiere, le scuole e le organizzazioni non-profit per creare una rete di sostegno solida e coesa intorno ai giovani adulti fragili. Attraverso la collaborazione e sinergie con altri attori del territorio, l’equipe educativa si impegna a promuovere la socialità, la collaborazione, la creazione di opportunità e contrastare l’isolamento sociale e favorire l’inclusione sociale di coloro che sono più vulnerabili. Il coinvolgimento di giovani nelle azioni del centro vuole essere un modo di attivare, a livello pubblico e sociale, le competenze e risorse di ragazzi/e e adulti del quartiere.

A tal proposito l’equipe in collaborazione con la parrocchia di san Giacomo, negli spazi del “Circoletto”, ha creato un ambiente accogliente con zone relax, libreria e giochi da tavolo tutelato dalla presenza degli educatori professionali. Insieme ai giovani coinvolti si individueranno attività culturali che possano essere sia spazi di ricreazione che spazi sicuri dove esprimere pensieri, preoccupazioni, aspirazioni; attività pubbliche e sociali come serate a tema, incontri pubblici, feste per aumentare la coesione sociali e l’appartenenza alla comunità; iniziative sportive