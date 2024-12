Pontedecimo, la promessa di un nuovo parcheggio nell’area dell’ex falegnameria

Genova. Un nuovo parcheggio pubblico di circa 700 metri quadri, in connessione con quello di prossima realizzazione presso gli spazi retrostanti la stazione ferroviaria, sarà ricavato a Pontedecimo in Val Polcevera nell’area dell’ex Falegnameria in via delle Fonderie Grondona.

Includerà una trentina di posti auto di cui due riservati a utenti con disabilità, oltre a predisposizioni impiantistiche per un punto di ricarica elettrica.

Alla demolizione del fabbricato, attualmente dismesso, seguirà il ripristino dell’area liberata e la sua sistemazione per la fruizione pubblica con nuove aiuole provviste di impianto d’irrigazione e la piantumazione di circa una decina di alberi, un nuovo impianto d’illuminazione pubblica, nuovi marciapiedi ed un attraversamento pedonale che attraversa il torrente Polcevera, in direzione della stazione delle ferrovie che dista circa 400 metri.

L’opera si pone anche l’obiettivo di aumentare il numero di parcheggi in una zona composta da molte abitazioni. L’importo complessivo da quadro economico è di circa 470 mila euro, quello dei soli lavori 350 mila. Il tempo stimato per la realizzazione dell’intervento è di circa sei mesi.

«Come emerso anche durante l’assemblea pubblica a Certosa, i residenti della Val Polcevera chiedono nuovi parcheggi – spiega il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – le opere di rigenerazione urbana e di restituzione di spazi ex industriali, dismessi da anni, vanno proprio nella direzione di date una nuova funzione pubblica alle aree con una vocazione che vada nella direzione delle necessità contingenti dei cittadini, con uno sguardo al futuro della vallata».

«La realizzazione del nuovo parcheggio nell’area dell’ex Falegnameria di Pontedecimo è un’opera importante di riqualificazione e rigenerazione di una zona sino ad oggi non utilizzabile. L’impegno dell’amministrazione per l’entroterra e la vallata viene dimostrato attraverso azioni concrete che riprendono anche le richieste della cittadinanza. Un esempio è questo parcheggio che, insieme a quello che verrà realizzato nelle aree dietro la stazione ferroviaria, hanno l’obiettivo di soddisfare l’esigenza di posteggi sia per gli abitanti del quartiere, sia per quelli che si spostano verso Pontedecimo per usufruire dei servizi ferroviari e del trasporto pubblico – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua –. Anche quest’opera è un tangibile segnale di sensibilità da parte della nostra amministrazione comunale nel porre azioni per migliorare la vita quotidiana delle persone e allo stesso tempo per ridare valore ad aree ad oggi non utilizzabili».