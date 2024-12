Le prime foto del Memoriale delle vittime del ponte Morandi: conto alla rovescia per l’inaugurazione

Genova. Mancano meno di dieci giorni all’inaugurazione del Memoriale delle vittime del Ponte Morandi, realizzato nell’ambito del progetto più ampio del “Parco del Ponte”, e il sindaco (e presidente della Regione) Marco Bucci ha diffuso alcune immagini in anteprima dello spazio che verrà svelato il 15 dicembre.

Nelle foto si riconosce la serra bioclimatica, che ospiterà 43 specie diverse di piante, tante quante il numero delle vittime del disastro, e il capannone che ospita le varie stanze che raccontano da diversi punti di vista la tragedia del crollo: il progetto del Memoriale prevede che documenti, reperti e strumenti interattivi si parlerà della struttura e della sua storia, della macchina dei soccorsi, del contesto della Valpolcevera, del processo in corso.

“Un luogo nato per custodire la memoria, raccontare la storia e accogliere le emozioni di un’intera comunità e di tutti i visitatori – è stato il commento di Bucci – I lavori sono quasi ultimati, uno spazio pronto a diventare un simbolo di riflessione e speranza per ricordare per sempre le vittime di quel tragico 14 agosto 2018”.

Le prime foto del Memoriale delle vittime del ponte Morandi

Nelle foto si intuisce anche qualche dettaglio, tra cui la scritta sulle vetrate della serra: “La vita continua, ma il ricordo e la memoria non moriranno mai”. I lavori sono ancora in fase di ultimazione – negli ultimi giorni il Comune ha affidato quelli per il collegamento delle utente, proprio in vista dell’inaugurazione – ma si punta ad arrivare al 15 dicembre pronti per tenere una cerimonia che unisca ricordo e speranza per il futuro.

All’inaugurazione non sarà presente, come avevano auspicato i familiari delle vittime, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma non mancheranno rappresentanti delle istituzioni: “Siamo emozionati, un luogo di memoria, di storia, di emozioni per non dimenticare – aveva detto Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, che aveva chiesto di non trasformare il Memoriale in una cattedrale nel deserto – è una data importante per la città e per tutti noi”.