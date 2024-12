Ponte Morandi, i periti: “Carotaggi e ispezioni avrebbero rivelato il difetto che ha portato al crollo”

Genova. Le indagini diagnostiche sulla pila 9 del ponte Morandi – quella crollata il 14 agosto 2018 uccidendo 43 persone – furono inadeguate e insufficienti. Se fossero state fatte si sarebbe scoperta l’anomalia costruttiva in cima allo strallo da cui è partito il crollo. E’ quanto emerge in estrema sintesi dalla bozza di perizia – la versione definitiva sarà depositata a fine gennaio – che questa mattina è stata discussa nella tensostruttura dove è in corso il processo e che rappresenta un elemento fondamentale per i giudici in vista della sentenza.

L’integrazione di perizia decisiva per la sentenza

Era stato proprio il collegio a chiedere un’integrazione di perizia dopo dopo che i consulenti degli imputati avevano fatto emergere con più chiarezza come sulla sommità della pila 9 ci fosse un vizio di costruzione. La tesi delle difese è che si trattasse di un vizio occulto, non visibile dall’esterno che avrebbe portato a una corrosione del tutto ‘endogena’ che i controlli non potevano scoprire. Ma la perizia sembra dire qualcosa di profondamente diverso, vale a dire che i controlli, se fossero stati fatti con ispezioni visive dirette avrebbero potuto far scoprire quelle anomalie. Così si sarebbe potuto intervenire, evitando la strage.

In particolare i periti Massimo Losa, Renzo Valentini e Giampaolo Rosati scrivono che la tecnica che era applicabile “fin dagli ultimi decenni del ventesimo secolo e che garantisce un’efficacia dell’informazione, è quella diretta di ispezionare con dei sistemi come scassi, carotaggi e fori la reale situazione dell’opera”. Eppure “lo strallo Genova-mare non è stato mai ispezionato nella zona sommitale” e “in ogni caso l’esito dei difetti di iniezione parziale/assente è stato sottovalutato in termini di proiezione statistica e di possibili conseguenze sulla sicurezza dell’opera”.

Carotaggi e trapano: così si sarebbe potuta scoprire l’anomalia sullo strallo

Per i periti “attraverso le ispezioni visive con carotaggi, sarebbe stato possibile individuare le modifiche al sistema dei tiranti, introdotte in corso d’opera rispetto al progetto, riscontrate sulla sommità del tirante di pila 9”. Prima carotaggi per arrivare ai cavi secondari e poi, riscontrare le prime anomalie con fori di trapano di minori dimensioni “avrebbe consentito di raggiungere i cavi primari e riscontrare che anch’essi erano sprovvisti di guaina”. A quel punto sarebbe stato indispensabile intervenire come venne fatto negli anni Novanta con la pila 10 e sopratutto con la pila 11, sostengono i periti.

La corrosione favorita anche da infiltrazioni esterne

E circa l’ultimo quesito, in cui i giudici hanno chiesto se la corrosione in cima allo strallo fosse “endogena” (quindi tutta interna alla cavità e non visibile quindi) oppure causata da infiltrazioni esterne di aria o acqua, la risposta è netta: “L’entità del fenomeno corrosivo in termini quantitativi non è assolutamente imputabile a meri fattori endogeni”. In particolare “la quantità di ossigeno necessaria vista la mole di acciaio corroso, non poteva essere contenuta nella cavità dalla fase di costruzione del ponte” ed “esistono alte probabilità che anche l’acqua necessaria alla corrosione possa essere imputata ad ingresso dall’esterno”. Per i periti “l’assenza di stati di precompressione sul tratto terminale dello strallo e la conseguente presenza di fessure ha quindi favorito sia l’ingresso di acqua che di ossigeno dall’esterno”.