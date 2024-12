Ponte Morandi, dichiarazioni spontanee fiume degli imputati: il tribunale chiede di fissare 4 udienze a settimana

Genova. Bagarre in aula questa mattina mentre erano in corso per la seconda udienza consecutiva le dichiarazioni fiume di uno degli imputati, Maurizio Ceneri, nel processo per il crollo de ponte Morandi.

Il presidente del collegio Paolo Lepri ha ventilato l’ipotesi, per non allungare ulteriormente i tempi del processo, di fissare quattro udienze alla settimana al posto delle attuali tre. La proposta però ha scatenato una sorta di ‘rivolta’ degli avvocati degli imputati che si dicono impossibilitati ad aggiungere un’ulteriore udienza del maxi processo.

“In questi anni – sottolinea l’avvocato Francesco Del Deo – nessun difensore ha mai fatto valere il legittimo impedimento, questo per dire che abbiamo fatto di tutto per non far perdere tempo al processo ma è anche vero che noi abbiamo impostato il nostro lavoro su tre udienze a settimana. E noi giorni restanti dobbiamo fare gli altri processi anche perché qui ci sono avvocati che arrivano da tutta Italia e ci sono altri processi con altri imputati e altre vittime che dobbiamo assistere”.

Dopo un po’ di nervosismo tra giudici e difensori la questione è stata rinviata all’udienza del 9 gennaio, giorno entro il quale il presidente del collegio ha chiesto ai difensori di stilare l’elenco degli imputati che vogliono rendere dichiarazioni spontanee che cominceranno comunque dopo che sarà discussa in aula l’integrazione di perizia sulle cause del crollo.

Il problema posto dal collegio è relativo ai tempi molto dilatati di queste dichiarazioni spontanee. I pochi che finora hanno deciso di farle hanno preso lo spazio di una o due udienze leggendo in aula lunghi e dettagliatissimi documenti anche molto tecnici. Se è vero che le dichiarazioni spontanee possono durare teoricamente quanto un imputato ritiene purché connesse alle accuse, nella prassi queste dichiarazioni non dovrebbero essere lette (molti giudici lo vietano proprio), mentre è possibile consegnare memorie al collegio e poi puntualizzarle e riassumerle in maniera più concisa.

Finora tuttavia agli imputati è stato consentita la lettura integrale di queste relazioni difensive. Il collegio ha chiesto di cambiare sistema o sarà costretto a fissare un’udienza in più – ha detto il presidente – per evitare di dilatare ulteriormente i tempi di un dibattimento di cui ancora si fatica a vedere la fine.