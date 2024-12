Polizia di Stato, entrano in servizio alla Questura di Genova i nuovi agenti in prova

Genova. Primo giorno di servizio, giovedì, per gli agenti in prova assegnati alla Questura di Genova nell’ambito del piano di potenziamento degli organici messo dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Mercoledì mattina la questora di Genova Silvia Burdese, insieme al vicario, ai dirigenti e ai funzionari, ha dato il benvenuto agli agenti che hanno prestato giuramento nei giorni scorsi, al termine del 227esimo corso di formazione frequentato nelle rispettive scuole di Abbasanta, Alessandria, Brescia, Caserta, Campobasso, Nettuno, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia.

Le agenti e gli agenti verranno impiegati in primis sia all’Ufficio Prevenzione Generale che presso i commissariati, in attività di controllo del territorio, in servizi di vigilanza e presso l’Ufficio Immigrazione e nei settori di supporto tecnico logistico alle attività operative, in affiancamento a personale effettivo sino al termine del periodo di prova.

Le assegnazioni di fine e inizio anno, al netto del contestuale turn over, consentiranno un significativo potenziamento dei servizi della Questura e dei Commissariati del Capoluogo e della Provincia.