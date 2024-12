Appiccava incendi a foglie secche e rifiuti, piromane senza fissa dimora arrestato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato l’uomo che probabilmente, nei giorni scorsi, si era reso responsabile di diversi roghi per strada e forse anche del danneggiamento di alcune auto, andate in fiamme alla Foce.

Si tratta di un senza fissa dimora di circa 50 anni. E’ stato colto in flagrante mentre stava per appiccare l’ennesimo falò in un vicolo del centro, in zona via San Vincenzo. A dare l’allarme erano stati, nella notte tra sabato e domenica, i residenti di un palazzo di via Galata.

L’uomo arrestato è un cittadino straniero, nazionalità polacca, come già nei giorni scorsi avevano affermato alcuni genovesi sul gruppo Sei della Foce se... In questo quartiere, nella mattinata della vigilia di Natale, l’incendio appiccato ad alcune foglie secche si era esteso a quattro auto parcheggiate, distruggendole.

Gli agenti delle volanti della polizia sono intervenuti in pochi minuti e hanno fermato il clochard mentre era intento a dare vita al rogo peraltro non distante da una condotta delle rete gas. Uno dei motivi che hanno spinto le forze dell’ordine ad alzare ulteriormente l’attenzione su questo personaggio era proprio la possibilità che un suo gesto potesse rivelarsi fatale per lui stesso o per altri cittadini.

Prima dell’arresto, avvenuto sulla base del riconoscimento da parte dei testimoni, gli agenti hanno spento le fiamme.

Il piromane – non è chiaro se dia fuoco a materiale vario per scaldarsi o per uno stato di instabilità psichica, o per entrambe le motivazioni – secondo la questura è sospettato di aver dato fuoco anche ad alcune auto e moto nella zona di Sturla, in via Caprera, ma sono in corso indagini per circoscrivere il suo effettivo raggio d’azione. Utili, in tal senso, saranno le videocamere di sorveglianza della rete cittadina e altre videocamere private.

Difficile che, ad ogni modo, il 49enne possa essere in grado di risarcire i proprietari delle auto parcheggiate andate in fumo o dei portoni danneggiati.