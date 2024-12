Pilloni (Vince Genova): “Aumento delle risorse nelle politiche sociali e partecipate in salute”

Genova. “Un aumento “deciso” delle spese per sostenere persone e famiglie in difficoltà con grandi investimenti nel sociale e società partecipate del Comune dove aumentano i dipendenti e i bilanci sono positivi: i dati testimoniano ancora una volta come il buon governo del centrodestra abbia fatto e continui a fare il bene di Genova e dei genovesi.

Lo dichiara il capogruppo di Vince Genova Valter Pilloni, che commenta le dichiarazioni rilasciate alla stampa da Cisl dopo l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi sul bilancio preventivo del Comune di Genova per il 2025.

“Dopo trent’anni di mal governo della sinistra Amiu era sull’orlo del fallimento, oggi è un fiore all’occhiello e da allora ha aumentato il personale con 450 lavoratori in più; i dipendenti delle partecipate nel solo 2023 sono cresciuti di quasi 80 unità. La Genova del fare funziona, fa crescere la città e dà lavoro ai genovesi, con i signori del no si va solo verso la decrescita e il fallimento”.