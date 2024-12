Piciocchi a Roma da Papa Francesco con l’Associazione nazionale leucemia

Genova. Questa mattina Pietro Piciocchi, facente funzioni sindaco, ha partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Genova, all’udienza privata dell’Ail-Associazione italiana leucemia, che si è tenuta nell’aula Paolo VI in Vaticano.

“Insieme illuminiamo il futuro” è il messaggio scelto dall’Ail per l’incontro di oggi, per celebrare i 55 anni di attività dell’associazione, punto di riferimento per i pazienti con tumore del sangue, le loro famiglie e per l’ematologia italiana. Papa Francesco ha accolto oltre 3.000 tra volontari, pazienti, medici, operatori sanitari, psicologi e ricercatori che fanno parte dell’Ail.

«Ho provato una grande gioia e una grande emozione nel portare questa mattina il saluto della città di Genova all’udienza con papa Francesco, un grande esempio di forza e coraggio per tutti – ha commentato il facente funzioni sindaco Piciocchi – è stato un momento molto bello e intenso condiviso con una realtà come l’Ail, a cui voglio esprimere il più sentito grazie per prendersi cura da oltre mezzo secolo della sofferenza di tantissime persone».

«È stata una grande gioia e un grande orgoglio che Genova fosse rappresentata dal facente funzioni sindaco Piciocchi con cui abbiamo già parlato dei prossimi progetti per l’ematologia a Genova» ha dichiarato la presidente di Ail Genova Savona e Imperia Liliana Freddi.