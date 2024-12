Polizia, il piano sicurezza per le feste di Natale: presidi nei luoghi di culto e controlli rafforzati sulle strade

Genova. “L’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, connotate come di consueto dallo svolgimento di cerimonie religiose e da una consistente movimentazione di persone, impone anche quest’anno un significativo rinnovato impegno interforze.La ricorrenza del Natale, inoltre, coinciderà con l’inizio del Giubileo Ordinario dell’anno 2025, che sarà inaugurato la sera del 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa a San Pietro, mentre a Genova la cerimonia sarà celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo domenica 29 dicembre”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa della Questura di Genova che annuncia il piano per la sicurezza per le festività natalizie, particolarmente atteso in queste ore dopo i recenti attentanti avvenuti in Germania. “Il piano di sicurezza disposto dal Questore Burdese,- si legge nella nota stampa – in attuazione delle direttive impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quanto deliberato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in ultimo sabato 21 dicembre u.s., anche in relazione al noto attentato di Magdeburgo, prevede l’intensificazione delle misure a tutela dei luoghi di culto, dei luoghi di alta frequentazione di persone, quali mercatini natalizi, vie dello shopping, strade pedonali, centri commerciali, litorali e altri punti di interesse turistico e ludico nel capoluogo e nella provincia”

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, il piano vede il massimo impiego di personale delle diverse articolazioni della Questura, con un potenziamento di tutte le attività di prevenzione, a partire dalle Volanti – sia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che dei 7 Commissariati Sezionali e dei Commissariati distaccati di Rapallo e Chiavari-e dei servizi investigativi della Squadra Mobile.

“L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza negli orari e quadranti cittadini più sensibili, per frequentazione e aggregazione di persone, perseguendolo in pieno coordinamento con i Comandi delle altre Forze di Polizia e della Polizia locale – continua il comunicato – Rafforzate le pattuglie appiedate, con focus sulle zone cittadine dello shopping e sul centro storico, dove verranno dispiegate anche le pattuglie moto-montate degli uffici preposti al controllo del territorio, utili per raggiungere, celermente i caruggi, e gli slarghi al centro delle maggiori istanze di sicurezza di residenti ed esercenti”.

“La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale effettuerà controlli mirati nelle aree dove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali di maggiore richiamo e coordinerà anche l’attività di verifica e controllo presso alberghi e strutture ricettive. Unitamente ai Commissariati garantirà altresì servizi tesi al contrasto alla produzione e commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici, specie nel periodo immediatamente antecedente la fine dell’anno. I Commissariati sezionali e distaccati vigileranno sui mercatini di Natale e sui maggiori eventi e funzioni religiose in programma nei luoghi di culto del proprio territorio di competenza, assicurando scrupolosi controlli, anche in relazione all’elevato numero di turisti”

Sul fronte della sicurezza stradale “è stato ampliato il dispositivo della Specialità che garantirà la massima presenza sulle principali arterie stradali ed autostradali interessate dal traffico natalizio lungo tutta la provincia. Oltre ai controlli sul rispetto dei limiti di velocità, le pattuglie della Polizia Stradale presteranno particolare attenzione alla verifica della soglia di alcool o dell’abuso di sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti con servizi mirati al controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti e all’uso del cellulare alla guida, in applicazione delle nuove norme codice della strada”.

La Polizia Ferroviaria “ha incrementato i servizi volti a prevenire furti e raggiri nei luoghi più affollati, con pattuglie in stazione e a bordo treno e con pattugliamenti misti con Militari dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”. I controlli saranno mirati anche alla prevenzione dei comportamenti illeciti e al rispetto delle regole in ambito ferroviario al fine di evitare incidenti alle persone”

La Polizia di Frontiera “anche coadiuvata dalle unità cinofile antisabotaggio, ha potenziato il presidio ed i controlli presso gli scali marittimi e aerei del Capoluogo, interessati da un flusso straordinario di passeggeri”. La Polizia Cibernetica, da via XX Settembre e dagli Erzelli, assicura invece il monitoraggio costante della rete e ogni utile supporto in caso di truffe e reati on line.

“La Sala Operativa della Questura è preposta al coordinamento dei servizi straordinari PS dispiegati per le festività, sia preventivi che di polizia giudiziaria ed assicurerà anche un costante monitoraggio del territorio da remoto, grazie al capillare sistema di videosorveglianza cittadino. La Questura invita i cittadini a segnalare immediatamente al 112 NUE rumori anomali provenienti da abitazioni limitrofe, o il movimento di persone sospette nei condomini, in ragione degli episodi di truffe ad anziani e fasce deboli, nonché dei furti in appartamento. In strada, sul treno, nei negozi meglio non perdere mai di vista i propri effetti personali, borse, bagagli, cellulare e non cedere alla distrazione che, in luoghi affollati, agevola i borseggiatori. Molto efficaci le segnalazioni tramite l’App Youpol, anche per episodi di violenza di genere che, nei periodi delle festività, si rilevano particolarmente sensibili. La Polizia di Stato è a disposizione della cittadinanza h24 e non può che ringraziare coloro che si prodigano per la sicurezza della collettività, segnalando, denunciando e collaborando con grande senso civico con gli operatori al telefono come su strada, mettendo in condizioni gli agenti di operare al meglio e di deferire all’AG i presunti autori di fatti di reato e di tutelare le vittime”.