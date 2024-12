Piano del verde, al via il percorso di partecipazione nei nove Municipi

Genova. Si è tenuto questo pomeriggio, presso gli uffici del Matitone, l’incontro tra l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia e i tecnici della direzione coi presidenti e rappresentanti dei nove Municipi cittadini, che dà ufficialmente il via alle fasi di comunicazione e condivisione del piano del verde, approvato in giunta lo scorso novembre.

Durante l’incontro sono stati illustrati i punti principali del piano del verde – disponibile online a questo indirizzo – con attenzione particolare agli interventi di prevenzione, mitigazione e compensazione non solo del cambiamento climatico ma anche delle emissioni di CO2, oltre che di rigenerazione urbana.

“Il piano del verde non riguarda soltanto la piantumazione di alberi – dice l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia – ma è la messa a sistema del nostro patrimonio arboreo con la difesa del suolo, la regimazione e canalizzazione delle acque, l’abbattimento delle isole di calore e il sequestro dell’anidride carbonica nell’aria e la prevenzione degli incendi. Il territorio del Comune di Genova vanta un 72% di aree verdi ma l’obiettivo primario è rendere il verde urbano sempre più esteso, accessibile, soprattutto alle persone con disabilità, fruibile, vivibile e respirabile. L’incontro di oggi segna l’avvio di un percorso che porterà alla definitiva condivisione di linee guida di carattere decisamente pratico ed operativo ad uso degli operatori pubblici e privati. Parliamo di difesa del suolo, di prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi boschivi, di qualità dell’aria. Lo stesso piano di comunicazione rappresenta uno strumento prezioso, di condivisione, partecipazione e trasparenza, e, come ho già ribadito nelle scorse settimane, di consapevolezza ed educazione ambientale”.

“Entro il mese di gennaio contiamo di programmare gli incontri di illustrazione del piano del verde e delle cartografie e schede tecniche di riferimento in ciascuno dei nove Municipi genovesi, con le modalità di condivisione che essi stessi riterranno più opportune. Oggi la prima presentazione del piano del verde è stata molto partecipata e ricca di spunti e proposte, a dimostrazione che, quando si toccano temi come l’ambiente e quindi l’aria, l’acqua, la terra e il verde, che sono di tutti al di là di ogni colore politico, si registra sempre un clima di grande armonia e di ampia disponibilità al dialogo nel confronto. E questo non può che rendermi molto soddisfatto”.

“Il piano che stabilisce le fasi di comunicazione del piano del verde è stato pensato sul modello già sperimentato del Genova Street Lab per gli interventi di urbanistica tattica a Sampierdarena, il documento prevede lo sviluppo e la condivisione di un articolato processo di partecipazione che vuole coinvolgere non solo le professionalità, con funzioni divulgative di buone pratiche, ma che vuole essere anche occasione per la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza su temi molto attuali.

Il piano, infatti, prevede il coinvolgimento di diversi attori, quali i Municipi, gli ordini professionali, le scuole, le associazioni, i Civ e soprattutto i cittadini e troverà uno spazio dedicato sul portale del Comune dove verrà appositamente pubblicata e resa fruibile da tutti la delibera di giunta proposta al consiglio 36 del 9 ottobre di quest’anno avente come oggetto Adozione del piano del verde – Linee guida per la realizzazione degli spazi aperti: adattamento e mitigazione del cambiamento climatico e qualità urbana, oltre che i documenti che compongono lo strumento di pubblicità e partecipazione.