Piaggio, ok dal Ministero all’azienda turca Baykar per l’acquisizione dei complessi aziendali

Savona. Disco verde dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla cessione di tutti i complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation alla società turca Baykar MakinaSanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (“Baykar”), azienda leader nello sviluppo e produzione di sistemi UAV (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate.

La vertenza iniziata nel dicembre 2018, quando Piaggio Aerospace – realtà italiana attiva nella progettazione, costruzione e supporto di velivoli e motori aeronautici per operatori privati, governativi e militari – era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, potrebbe essere giunta ad una soluzione positiva.

Come si legge sulla nota del MiMit: “Nell’ambito dell’ultima procedura aperta per l’identificazione di un acquirente, sono pervenute tre offerte definitive e vincolanti da parte di altrettanti player industriali internazionali per l’acquisto di tutti i complessi aziendali. Dopo un’attenta valutazione comparativa delle tre offerte ricevute, la terna commissariale ha ritenuto che quella di Baykar fosse la più idonea a garantire gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei creditori di Piaggio Aero e Piaggio Aviation e a rilanciare le prospettive industriali del Gruppo. Baykar si è impegnata a mantenere e potenziare sia le attività di produzione di aeromobili – compresi i relativi servizi di supporto tecnico, logistico e di formazione – sia le attività di manutenzione motori e di produzione di componenti motoristici”.

“Garantito il rilancio dell’azienda, con una visione industriale chiara e ambiziosa”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso. “Dopo sei anni di attesa – ha aggiunto Urso – ridiamo un futuro a Piaggio Aerospace, un asset strategico per il nostro Paese, con una prospettiva produttiva di lungo periodo, salvaguardando complessi aziendali e forza lavoro”.

La Società in questi anni – sotto la guida dei Commissari Straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti – è riuscita a costruire un significativo portafoglio ordini in tutti gli ambiti di business, mantenendo dunque la piena operatività per tutto il periodo: una gestione che ha consentito a Piaggio Aerospace di onorare gli impegni presi con i propri clienti, autofinanziando l’attività senza dover ricorrere all’istituto della Cassa Integrazione Straordinaria o al finanziamento bancario ovvero a contributi pubblici. Durante la gestione commissariale, la società ha inoltre sviluppato una versione più avanzata del P.180, le cui consegne al cliente principale sono già iniziate.

“Dopo sei anni Piaggio Aerospace ha un acquirente. La cessione ai turchi di Baykar è un’ottima notizia, si garantisce finalmente un futuro al gruppo e ai suoi dipendenti”. Lo dichiara Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera, che aggiunge: “Si conclude così positivamente il bando di gara, come preannunciato dal ministro Urso nell’ultimo question time posto sul tema. I pronostici pessimistici di certa opposizione sono stati disattesi. Bene che la valutazione per l’assegnazione a Baykar sia stata fatta in base alla soluzione più rispettosa dei lavoratori e dei creditori, che prevede un piano industriale in grado di mantenere e potenziare sia le attività di produzione di aeromobili che quelle di manutenzione motori, con grandi potenzialità di sviluppo in un settore in forte espansione come quello dei droni. Si va insomma avanti con le giuste garanzie di rilancio, grazie all’importante lavoro fatto dai commissari, che ringraziamo unitamente al ministro Urso, per la gestione della vertenza. Noi – conclude Cavo – continueremo a monitorare attentamente la situazione, vigilando sul rispetto degli impegni presi”.