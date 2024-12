Piaggio Aero, parla la nuova proprietà Baykar: “Preservare identità industriale e favorire occupazione”

Villanova d’Albenga. “Siamo orgogliosi di guidare Piaggio Aerospace verso il futuro, un’icona dell’aviazione italiana con 140 anni di tradizione. Con una visione condivisa e un impegno comune, lavoreremo per preservare l’identità storica di Piaggio, potenziarne la capacità produttiva e favorire la crescita dell’occupazione in Italia, unendo innovazione e rispetto per le radici”.

E’ questo il messaggio che arriva dall’amministratore generale dell’azienda Baykar Technologies, Haluk Bayraktar, dopo il via libera ministeriale per l’acquisizione della Piaggio Aerospace.

Dunque prime parole circolate sui social ufficiali che mettono in risalto il mantenimento dei due stabilimenti in Liguria e dei loro settori produttivi, oltre all’apertura rispetto a quelli saranno i passaggi istituzionali, amministrativi e sindacali previsti con l’arrivo della nuova proprietà dell’azienda aeronautica, la quale dovrà mettere mano al nuovo piano industriale e quindi prospettare le stesse garanzie occupazionali.

L’azienda turca Baykar, attiva nel settore della Difesa, è specializzata nella produzione di aeromobili a pilotaggio remoto e sistemi di comando e controllo: tra i principali clienti figurano le forze armate turche e le forze armate qatariote.

Dopo le reazioni dei sindacati e i commenti istituzionali e della Regione, anche il sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra, esprime soddisfazione per la chiusura della procedura di acquisizione dell’azienda aeronautica: “Finalmente dopo sei anni di Commissariamento sta rispuntando il sole, con prospettive di crescita e di lavoro…” ha detto, commentando le prime parole fatte trapelare dal gruppo turco.

“Speriamo sia davvero la volta buona…” l’auspicio del primo cittadino, anche con riferimento agli auspicati effetti positivi per l’indotto locale e del territorio.