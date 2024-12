Piaggio Aero, Traversi (M5s): “Cessione alla turca Baykar preoccupa anche l’export”

Genova. “La cessione di Piaggio Aero alla turca Baykar preoccupa non solo per le possibili ricadute occupazionali, su cui il Governo dà garanzie che però potranno arrivare solo dal piano industriale, ma anche per la vendita di futuri droni Made in Italy a Paesi in guerra attraverso la Turchia. Una preoccupazione motivata dalla spregiudicata politica commerciale internazionale dell’azienda guidata dal genero di Erdogan e dalla volontà del governo Meloni di riformare la legge 185/90 per limitare il potere di controllo del Parlamento sull’export bellico nazionale”.

Così, il deputato del M5S Roberto Traversi riprendendo quanto dichiarato dai capigruppo pentastellati nelle Commissioni Difesa di Senato e Camera.

“Oltre alla preoccupazione per l’export espressa nella Commissioni competenti – continua Traversi -, come M5S rilevo l’ennesima decisione calata dall’alto senza aver coinvolto nell’iter un’intera provincia, quella savonese, le istituzioni e la politica regionale e locale, i sindacati e gli stessi lavoratori che da anni attendono una risposta credibile per il loro futuro. Sommessamente chiedo: in base a quali criteri la cessione ai turchi sarebbe, stando alla Regione, “un passo importante per la Liguria”? Spiace constatare come, accettando supinamente la decisione del MIMIT a cose fatte, la destra regionale si sia dimostrata ancora una volta prona alle decisioni del Governo e di un Ministero, oltre che incapace di pretendere garanzie nell’interesse dei lavoratori e delle loro famiglie”.

“I sovranisti proclamano la difesa del Made in Italy ma poi si dimostrano incapaci di tutelare le nostre eccellenze: stanno svendendo il nostro paese e questa di Piaggio Aero rischia di fare il paio con quanto visto con la paventata svendita di asset di valore come Poste Italiane e il Gruppo FS”, conclude il deputato M5S.