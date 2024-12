Per la prima volta il pranzo di Natale di Sant’Egidio sarà anche a palazzo Tursi

Genova. Il salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede istituzionale del Comune di Genova, ospiterà il pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

Il pranzo di Sant’Egidio si terrà in oltre cinquanta luoghi differenti: dalla basilica dell’Annunziata ai Magazzini del Cotone, dalle RSA agli istituti penitenziari di tutta la regione, grazie all’impegno di circa mille volontari.

“Siamo molto contenti di ospitare per la prima volta il tradizionale pranzo, un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto con la Comunità di sant’Egidio per dare un segnale alla città e ai genovesi di attenzione ai più fragili, rimarcando, anche nella nostra sede istituzionale, i grandi valori di solidarietà che da sempre contraddistinguono Genova e i genovesi, non solo nei momenti emergenziali, ma nel quotidiano – dichiara il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – la sfida dei nostri giorni è rafforzare i legami tra le persone, valorizzare il concetto di sussidiarietà orizzontale, che i nostri padri costituenti già avevano riconosciuto nella carta costituzionale”.

“Sarà una giornata di festa e di riflessione su quanto ogni giorno possiamo fare tutti per non lasciare nessuno indietro, ascoltando i bisogni dei più deboli, che rappresentano una ricchezza per tutti perché ci stimolano a una crescita come comunità. I giovani, che in tanti saranno presenti come volontari a Natale, sono di grande speranza per il nostro futuro”, aggiunge.

“La qualità di una città – afferma Andrea Chiappori, responsabile di Sant’Egidio in Liguria – si misura anche dal modo in cui si prende cura dei suoi cittadini più fragili. Per questo siamo contenti di questo pranzo di Natale in un luogo così prestigioso, in cui i deboli sono al centro della comunità: questo può essere un segno della direzione verso cui camminare”.