Incidente a Pegli, auto finisce cappottata in mezzo alla strada

Genova. Incidente nella tarda mattinata di giovedì in via Pegli, dove un’auto guidata da una donna di 55 anni è finita cappottata in mezzo alla strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Verde Praese e la polizia locale.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. La donna, lievemente ferita e sotto choc, è stata accompagnata all’ospedale Villa Scassi in codice giallo. Sul posto sono rimaste le pattuglie della polizia locale per i rilievi. La strada, all’altezza di piazza Lido, è stata parzialmente chiusa per i rilievi.