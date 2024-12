Pegli, scoperta piantagione casalinga di marijuana: denunciato un 52enne

Genova. Una piccola piantagione casalinga di marijuana in un appartamento sulla alture di Pegli. L’ha scoperta la polizia, che ha denunciato il proprietario, un 52enne originario del quartiere.

Gli agenti delle volanti dell’Upg sono intervenuti nell’appartamento lunedì pomeriggio dopo una segnalazione relativa appunto a una presunta coltivazione di piante di marijuana in un appartamento. Quando sono arrivati e sono entrati nell’appartamento hanno subito notato una tenda che custodiva sei piante, riscaldate da una grossa lampada.

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato in un barattolo anche circa 13 grammi di marijuana essiccata pronta per essere confezionata. L’uomo è stato quindi denunciato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.