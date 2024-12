Pasta pop e cashback, si rinnova la partnership tra Coop Liguria e la cooperativa sociale il Cesto

Genova. Coop Liguria e Cooperativa Sociale il Ce.Sto, presso lo spazio dell’area archeologica dei Giardini Luzzati a Genova, hanno presentato oggi una partnership tra le due realtà, una sinergia destinata a “rafforzare i valori di entrambe le cooperative e la missione cooperativa stessa”.

Si tratta del progetto Pasta Pop che ha il fine ultimo di garantire un pasto completo ad un prezzo popolare, accessibile a tutti: Coop Liguria fornisce gratuitamente pasta e passata di pomodoro, due ingredienti semplici ma che consentiranno una preparazione a basso costo accessibile a tutti a cui penserà il Cesto, che inserirà il piatto in un menù popolare, con acqua e caffè, ad un prezzo calmierato, di 4€ complessivi per i soci dei Giardini Luzzati e di 5€ per tutti.

“Un’iniziativa che permette di rendere ancora più democratica, ampia e plurale la nostra piazza, uno spazio comune che da oltre 12 anni valorizziamo con oltre 10 eventi a settimana, perlopiù gratuiti, per sottolineare la nostra visione del vivere sociale e dell’abitare” – dichiara Federica Scibetta, Presidente della Cooperativa il Ce.Sto – “Studenti, fasce deboli ma anche turisti e abitanti, potranno godere di un pranzo in piazza, seduti al tavolo e serviti dai nostri ragazzi, per soli 4€”, se soci dei Giardini Luzzati”.

Oltre al “menù pop” la partnership prevede un altro importante elemento. Coop Liguria infatti permetterà a tutti i soci dei Giardini Luzzati di sostenerne l’attività attraverso un cashback dell’1% sulla spesa effettuata in Coop, denaro destinato ai progetti sociali, di accoglienza ed educativi del Ce.Sto, di volta in volta comunicati ai soci. Per ogni 100€ di spesa sarà così possibile donare 1€ per attività benefiche, e senza nessun costo per il donatore. Il cashback sarà possibile grazie alla nuova tessera digitale dei Giardini Luzzati – Spazio Comune. La tessera è sempre disponibile in app e, subito sotto il QR code che dà diritto agli sconti e ai vantaggi consueti (sconti su bibite e concerti, accumulo punti, convenzioni), l’utente troverà il codice a barre da passare in cassa alla Coop durante la spesa.

Scibetta e Cattani alla presentazione del progetto

“Un modo innovativo e semplice per contribuire quotidianamente a finanziare i progetti di valore del Ce.Sto, una cooperativa sociale che ha cambiato il volto del nostro centro storico e che come Coop Liguria siamo felici di sostenere” – afferma Tiziana Cattani, Direttrice Soci e consumatori di Coop Liguria, che prosegue – “un’iniziativa che permette di evidenziare i nostri valori comuni (su tutti solidarietà, sostenibilità e inclusione), dando ulteriore concretezza alla nostra scelta di metterci sempre al servizio della comunità”.

Queste due iniziative rappresentano un ulteriore passo avanti in una collaborazione già molto serrata, soprattutto grazie al sostegno di Coop Liguria all’attività dell’Emporio solidale gestito dal Ce.Sto in via Canneto il lungo. Un’esperienza positiva che potrà portare a un sempre maggiore coinvolgimento di Coop Liguria nelle attività di sensibilizzazione sul cibo e il consumo sostenibile che il Ce.Sto promuove attraverso talk e iniziative.