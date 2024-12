Marassi, ecco il regalo di Natale: 140 nuovi parcheggi gratis sino alla fine dell’anno

Genova. Marassi guadagna 140 posteggi gratuiti in più, almeno per qualche giorno sino alla fine dell’anno. Dal 16 dicembre, come dimostrano i cartelli affissi sul posto, Genova Parcheggi non gestisce più il parcheggio di interscambio di via Angeli del Fango, sulla copertura del Bisagno a pochi metri dallo stadio Ferraris. Si tratta di uno spazio che nei prossimi mesi sarà occupato dai bus Amt sfrattati dalla rimessa Gavette, da smantellare e ricostruire nell’ambito del progetto degli assi di forza, ma che per un breve periodo potrà essere sfruttato dai cittadini senza limitazioni.

“A inizio gennaio partiranno piccoli interventi di adeguamento necessari per lo stazionamento degli autobus – spiega il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi – ma nel frattempo, per dare un aiuto e non lasciarlo inutilizzato, con l’assessore Sonia Paglialunga abbiamo chiesto agli uffici della Mobilità di metterlo a disposizione della popolazione come spazio di parcheggio libero. Raccomandiamo tuttavia di fare attenzione alla cartellonistica sul posto. Quando inizieranno i lavori entrerà in vigore il divieto di sosta e il parcheggio andrà liberato”.

E in effetti da qualche giorno sono state rimosse le sbarre che regolavano l’entrata e l’uscita. Una novità che di certo farà piacere ai residenti e ai commercianti di Marassi negli ultimi giorni di acquisti natalizi. Si tratta di 140 stalli che potranno essere utilizzati gratuitamente nonostante le strisce blu, ancora disegnate sull’asfalto ma non più operative. Attenzione però alle partite di calcio al Ferraris. Domani (sabato 21 dicembre) alle 18.00 c’è Genoa-Napoli, giovedì 26 dicembre alle 20.30 Sampdoria-Carrarese, domenica 29 dicembre alle 19.30 Sampdoria-Pisa. In queste giornate il parcheggio andrà sgomberato, come avviene sul vicino piazzale Marassi, per ragioni di sicurezza.

Poi, nei primi giorni dell’anno venturo, la piastra sarà nuovamente sequestrata per essere destinata a rimessa a cielo aperto finché sarà necessario, probabilmente un anno se verrà rispettato il cronoprogramma dei lavori alle Gavette che ne prevedono il completamento alla fine del 2025. Stesso destino è toccato al parcheggio libero di piazzale Resasco, accanto al cimitero di Staglieno, in questo caso una perdita secca in termini di posti auto.

E in futuro? L’ex assessore Matteo Campora aveva promesso che quell’area, da sempre sottoutilizzata come park di interscambio, sarebbe rimasta fruibile dai residenti di Marassi come compensazione per la perdita di parcheggi in corso Sardegna, dove sono previsti il capolinea e le corsie protette dei nuovi filobus da 18 metri. Il presidente Guidi conferma che questa è l’intenzione, anche se le tempistiche e le regole d’ingaggio sono tutte da definire: bisognerà capire se si tratterà di parcheggi bianchi come quelli di fronte allo stadio o se verrà esteso il regime Blu Area già in vigore da anni su via Bobbio. Intanto Marassi potrà contare subito su una nuova area di sosta, anche se durerà poco.